Деякі препарати хіміотерапії виявилися небезпечними: вчені склали список загроз

Нещодавнє дослідження, проведене в Кембриджі, виявило, що поширені методи лікування раку можуть непомітно спричиняти генетичне зношування здорових клітин крові, прискорюючи їхнє біологічне старіння. Це відкриття може додати низку важких рішень для людей, у яких не залишилося вибору в боротьбі з важкою хворобою.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Genetics, було проаналізовано повний геном кров'яних клітин 23 онкологічних пацієнтів у віці від 3 до 80 років, які проходили різні курси хіміотерапії, та порівняно зі зразками дев'яти осіб, які не проходили такого лікування, як повідомляє British Society of Haematology.

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Авторка дослідження, докторка Джйоті Нангалія з Кембриджських університетських лікарень зазначила, що, хоча багато хіміотерапевтичних препаратів спричиняють генетичні мутації та передчасне старіння здорової крові, це не є універсальним ефектом усіх ліків. Команда вчених виявила виразні "відбитки" мутацій, пов'язані з конкретними препаратами. Загалом вони виявили чотири нові сигнатури мутацій, які раніше не були каталогізовані.

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Деякі терапії на основі платини, зокрема карбоплатин і цисплатин, були пов'язані зі значно підвищеними показниками мутацій, тоді як оксаліплатин виявився набагато менш шкідливим. В одному випадку трирічна дитина, що проходить лікування від нейробластоми, зовсім продемонструвала рівень мутацій, характерний для 80-річної людини, яка не проходить хіміотерапію.

Доктор Емілі Мітчелл з Інституту Веллкома Сенгера зазначила, що ця робота створює основу для ширших досліджень за участю різних тканин і більших груп пацієнтів. Вона заявила, що такі всебічні знання необхідні для вибору методів лікування, що забезпечують правильний баланс між ефективністю і довгостроковою безпекою хворих.

Професор сер Майк Страттон з Інституту Велком Сенгер підкреслив потенціал геномного профілювання як рутинного інструменту в плануванні лікування. Він передбачає майбутнє, в якому лікарі зможуть обирати між рівноцінними методами лікування, ґрунтуючись на тому, який з них найбільшою мірою щадить здорові тканини.

З віком людини в кровотворних стовбурових клітинах природним чином накопичуються мутації — явище, відоме як клональний гемопоез. Виявилося, що хіміотерапія може значно прискорити цей процес, фактично "прискоривши" геномний вік крові на десятиліття.

За статистикою, приблизно 10% жителів розвинених країн у якийсь момент пройшли курс хіміотерапії. Широке поширення цього методу лікування підкреслює важливість мінімізації довгострокової шкоди за рахунок більш розумного підбору ліків.

Дослідження підтвердило те, що багато онкологів уже давно підозрювали: ліки від раку, хоча й рятують життя, можуть завдавати прихованої шкоди здоровим клітинам. Але відкриття специфічних для ліків мутаційних сигнатур дає потужний інструмент для пом'якшення цієї шкоди. У міру того як геномна медицина стає дедалі точнішою, пацієнти можуть незабаром скористатися перевагами індивідуального підходу, який дасть змогу ефективно лікувати рак, зберігаючи цілісність решти організму.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.