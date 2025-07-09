Лікування від малярії стало доступним для немовлят: нові ліки отримали схвалення від Swissmedic

У лікуванні малярії вперше було розроблено та схвалено лікарський засіб спеціально для найменших пацієнтів — новонароджених і немовлят вагою від 2 до 5 кг, що дало змогу усунути суттєву прогалину в доступі до препаратів, яка існувала протягом десятиліть.

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Важливий крок у потрібний бік було пов'язано з нещодавнім схваленням Swissmedic препарату Coartem Baby (також відомого як Riamet Baby), спеціальної формули артеметера-люмефантрину, розробленої спільно Medicines for Malaria Venture (MMV) і Novartis, повідомляє Pharmalife.

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Рішення було ухвалено після позитивних результатів II/III фази випробувань CALINA, під час яких було адаптовано співвідношення доз з урахуванням унікальних метаболічних потреб немовлят вагою менше 5 кг, що продемонструвало як безпеку, так і ефективність препарату.

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Дозвіл було видано в рамках програми Swissmedic з видачі дозволів на продаж глобальних продуктів охорони здоров'я (MAGHP), прискореної процедури, що дає змогу швидко отримати подальші дозволи у восьми країнах — Буркіна-Фасо, Кот-д'Івуар, Кенію, Малаві, Мозамбік, Нігерію, Танзанію та Уганду, протягом лише 90 днів із моменту подачі заявки. Цей підхід, що реалізується у співпраці з ВООЗ і регіональними органами охорони здоров'я, покликаний прискорити доступ до препарату в районах, які найбільше постраждали від малярії.

Формула препарату була розроблена з огляду на практичні міркування: він має вишневий смак і повністю розчиняється навіть у грудному молоці, що спрощує дозування та знижує ризик передозування, на відміну від попередніх практик, які ґрунтувалися на адаптації формул для дорослих або дітей старшого віку. Це має вирішальне значення, враховуючи, що майже три чверті смертей від малярії в Африці припадає на дітей віком до п'яти років.

Експерти на місцях високо оцінили це досягнення. Крім клінічної підтримки з боку таких діячів, як професор Умберто Д'Алессандро і доктор Бхаргаві Рао з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, лідери в галузі суспільної охорони здоров'я наголосили на важливості доступних цін і справедливого розподілу препарату в ендемічних регіонах.

Давно існуюча комбінація артеметера і люмефантрину, вперше представлена в 1992 році і включена до списку основних лікарських засобів ВООЗ, нарешті стала адаптованою навіть для найменших і найуразливіших пацієнтів. Враховуючи, що щорічно в зонах ризику малярії в Африці народжується близько 30 мільйонів дітей, це досягнення є важливим інструментом у зниженні дитячої смертності.

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