Учені назвали 4 основні попередники хвороби Альцгеймера: що впливає на її розвиток

Незначні зміни в стані здоров'я можуть непомітно призвести до хвороби Альцгеймера — це стало зрозуміліше завдяки великому аналізу медичних карт пацієнтів, проведеному вченими. Вони виявили 4 основні чинники-провісники розвитку важкого захворювання.

Нещодавнє дослідження UCLA Health виявило чотири різні діагностичні послідовності, пропонуючи новий погляд, що приходить на заміну практиці розгляду окремих факторів ризику, повідомляє News Medical.

26% проаналізованих випадків розвитку захворювання у пацієнтів слідували передбачуваній послідовності — наприклад, гіпертонія часто з'являлася до депресії, яка, своєю чергою, підвищувала ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Провівши свій аналіз, учені виявили такі взаємопов'язані ланцюжки провісників захворювання:

Першим провісником став шлях психічного здоров'я, який починається з психіатричних проблем, таких як депресія або тривога, і прогресує до зниження когнітивних функцій. За цими факторами слідував шлях енцефалопатії, де ранні порушення функцій мозку сигналізують про неврологічне погіршення, що швидко прогресує. Шлях легкого когнітивного порушення відображав традиційне повільне погіршення пам'яті. Нарешті, шлях судинних захворювань пов'язував серцево-судинні захворювання — гіпертонію, діабет, інсульт, з розвитком деменції.

Відстеження цих ланцюжків виявилося ефективнішим для прогнозування початку хвороби Альцгеймера, ніж використання лише окремих діагнозів

У цьому дослідженні, опублікованому в журналі eBioMedicine, було проаналізовано дані 24 473 пацієнтів зі сховища медичних даних Каліфорнійського університету і підтверджено результати в рамках національної дослідницької програми All of Us. З 5762 пацієнтів дослідники витягли 6794 унікальних траєкторій захворювання за допомогою таких передових інструментів, як динамічне спотворення часу, кластеризація k-середніх, мережевий аналіз і причинно-наслідковий висновок.

Автори вважають, що лікарі скоро зможуть виявляти людей із групи ризику на більш ранній стадії, виявляючи ці багатоетапні патерни, що відкриє шлях для цілеспрямованих втручань, які можуть перервати ланцюжок шкідливих процесів. Персоналізовані стратегії профілактики можуть бути адаптовані до конкретного шляху розвитку хвороби у кожного пацієнта.

Оскільки хвороба Альцгеймера, як і раніше, зачіпає мільйони людей у всьому світі, це відкриття знаменує собою важливу віху в розумінні цього захворювання. Воно представляє його не просто як результат окремих чинників, а як кінцеву точку чітких, спостережуваних траєкторій, що розгортаються впродовж кількох років або навіть десятиліть.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.