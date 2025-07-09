Учені запропонували лікувати астму думками: як можна налаштувати мозок для боротьби з хворобою

Незначна зміна в мисленні може бути ключем до кращого контролю астми — нові дослідження показують, що очікування пацієнтів щодо свого стану можуть безпосередньо впливати на перебіг і розвиток хвороби.

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Дослідження, проведене під керівництвом професора Франциско Паніні з Католицького університету Святого Серця в Мілані, яке нещодавно опублікували в журналі Health Expectations, охопило 310 осіб, які страждають на астму, протягом шести місяців, повідомляє HealthDay.

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Використовуючи перевірений часом "Тест очікувань хвороби", дослідники виміряли явні (свідомі) очікування пацієнтів — їхні переконання щодо того, погіршиться їхня астма чи покращиться. У три різні інтервали учасники заповнювали анкети про симптоми та проходили спірометричні тести, що вимірюють ОФВ₁, показник функції легень.

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Аналіз отриманих даних показав, що люди, які мали більш негативні думки про свою астму, як правило, повідомляли про більш погане самопочуття, а також демонстрували більш значне погіршення функції легенів. З іншого боку, приховані або несвідомі думки, мабуть, не чинили сильного впливу на перебіг хвороби.

Команда пропонує наступний механізм: пацієнти з негативними очікуваннями можуть бути менш схильні дотримуватися рекомендацій щодо лікування, що відображає відомі ефекти плацебо/ноцебо. Як зазначив професор Паніні, "якщо переважає очікування, воно впливає на поведінку і може вплинути на дотримання рекомендацій", що і призводить до погіршення результатів лікування. Пацієнти, які очікують на кращі результати, відчувають повільніше прогресування захворювання, в той час як песимісти з часом стикаються з ускладненнями.

Ефекти плацебо і ноцебо впливають на багато станів — не тільки на астму, а й на біль, алергію, шкірні захворювання і навіть реакцію на ліки. Доведено, що формування позитивних очікувань, що лежать в основі плацебо і подібних ефектів, покращує результати лікування в різних галузях медицини.

Дослідження продемонструвало глибокий вплив мислення на фізичне здоров'я. Воно розкрило потенціал психологічних втручань — тренування оптимізму, коучингу очікувань, позитивного підкріплення, для поліпшення лікування астми. Якщо такі підходи буде повторено і розширено, вони можуть стати цінним доповненням до медичної терапії, сприяючи як прихильності до лікування, так і особистому благополуччю пацієнтів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.