Учені відкрили найрідкісніший тип крові на планеті: її виявили всього в однієї жінки

Під час рутинного аналізу крові французькі лікарі виявили щось незвичне — антитіло, що відторгає всю донорську кров. Цей дивовижний результат став першим натяком на абсолютно нову групу крові, виявлену в жінки з Гваделупи, але повна історія розкрилася набагато пізніше, коли генетичні дослідження виявили її причину, миттєво змінивши деякі уявлення медицини.

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Дослідження, опубліковане в журналі Vox Sanguinis, проводилося французькими вченими і детально описує випадок жінки з Гваделупи, кров якої виявилася несумісною з усіма іншими відомими типами. Як повідомляє Medical Xpress, результати, опубліковані після використання повного секвенування екзома, виявили мутацію в гені під назвою PIGZ.

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Цей ген відіграє роль у приєднанні специфічної молекули цукру до більшої структури на клітинних мембранах. Його відсутність змінює структуру молекул на еритроцитах, створюючи новий антиген, який визначає нову класифікацію крові: Gwada-позитивна або Gwada-негативна. Усі протестовані донори були Gwada-позитивними; пацієнтка була єдиною, у якої було виявлено Gwada-негативний результат.

Важливо

Відкрито нову групу крові: вчені виявили її, розгадавши півстолітню аномалію

Учені відтворили ту саму мутацію в лабораторних умовах, створивши клітини, що імітують кров пацієнтки. Ці відтворені еритроцити демонстрували ту саму відсутність антигену, підтверджуючи відкриття 48-ї офіційно визнаної системи груп крові Міжнародним товариством переливання крові. Термін "Gwada" було обрано, щоб відобразити гваделупське походження пацієнтки, позначивши його як з наукової, так і з культурної точки зору.

Пацієнтка володіє не тільки унікальною кров'ю. Жінка також страждає на легку розумову відсталість і пережила два мертвонародження. Ці стани можуть бути пов'язані з мутацією гена PIGZ, оскільки відомо, що подібні дефекти в пов'язаних ферментах, які використовуються в процесі складання GPI, призводять до неврологічних порушень і викиднів. Цей фермент функціонує на заключному етапі побудови GPI-якорів — складних молекул, необхідних для прикріплення білків до поверхні еритроцитів.

Хоча унікальність типу крові може звучати переконливо, вона несе з собою низку проблем, особливо коли справа доходить до переливання Фото: Depositphotos

Групи крові людини протягом історії еволюціонували частково як захисний механізм проти хвороб. Деякі бактерії та віруси прикріплюються до еритроцитів через ці групоспецифічні антигени. Але гіперрідкісні групи крові, такі як Gwada-негативна, ускладнюють медичну допомогу. Для пацієнтки з Гваделупи не існує відповідного донора крові, а переливання несумісної крові залишається неперевіреним ризиком. Навіть якщо існують інші люди з Gwada-негативною кров'ю, вони наразі не ідентифіковані, що робить безпечні варіанти переливання неіснуючими.

Учені вже вивчають одне з можливих рішень проблеми такої унікальності: створення крові в лабораторії. Використовуючи стовбурові клітини, вони працюють над виробництвом еритроцитів, які можна генетично модифікувати, щоб імітувати рідкісні типи. У цьому випадку це означає штучне виробництво крові з негативним Gwada-фактором шляхом відтворення тієї ж мутації PIGZ. Автори пророкують, що в майбутньому можуть з'являтися все нові рідкісні групи крові, що лише ускладнить протоколи переливання, але водночас розширить наукові знання і можливості.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нову групу крові. Розв'язавши загадкову аномалію, відкриту півстоліття тому, вчені виявили новий її вид.

Також Фокус писав про те, як нелегальні процедури омолодження кров'ю в спа-салоні спровокували спалах ВІЛ. Сумна подія, що зламала життя багатьом людям, трапилася, коли в гонитві за красою клієнти спа-спалону вдалися до неліцензованої ризикованої процедури омолодження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.