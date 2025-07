Учені назвали найностальгійніші місця: вони одразу повертають нас у минуле

Ностальгія часто починається з почуття туги, а не зі спогадів, з легкого тяжіння, яке притягує увагу до місць, колись дорогих серцю. Нещодавно вчені з'ясували одне таке місце, яке сприяє її прояву сильніше за багато інших.

Дослідження, що лежить в основі вивчення місць, які підживлюють ностальгію, опубліковано в Current Research in Ecological and Social Psychology і проведено під керівництвом Елізабети Мілітару. Як повідомляє University of Cambridge, Мілітару, яка зараз працює на кафедрі соціальної психології Амстердамського університету, очолювала дослідження під час своєї докторської роботи в Кембриджі.

Дослідники опитали близько 200 дорослих з Великої Британії та 800 зі США (віком від 18 до 94 років), попросивши їх вказати та описати місця, які викликають у них ностальгію. Результати дослідження показали, що понад 26% учасників з Великої Британії та 20% учасників зі США назвали приморські або океанські місця серед найбільш ностальгічних.

Ці цифри зросли до приблизно 35% (Велика Британія) і 30% (США), коли долучили річки та озера. Міські місця становили приблизно п'яту частину в обох країнах, а сільськогосподарські райони, ліси та гори — по 10%. Команда Мілітару очікувала сильнішої прив'язаності до зелених насаджень з огляду на обсяг досліджень про їхні психологічні переваги. Натомість вони виявили перевагу "блакитним місцям" біля узбережжя, річок або озер.

Ці місця часто описувалися такими емоційними епітетами, як "красиві" та "естетичні". Попередні дослідження команди вже показували, що яскравість, насиченість кольорів і візуальний контраст, риси, характерні для блакитних пейзажів, допомагають викликати почуття, що відновлюють спогади.

Дослідження також з'ясувало, чому прибережні та річкові місцевості викликають такий глибокий резонанс у нашій пам'яті. Мілітару посилається на концепцію фрактальної структури — повторення візуальних елементів у різних масштабах, щоб пояснити, чому берегові лінії створюють психологічний баланс і викликають почуття ностальгії. На відміну від лісів, які можуть викликати відчуття хаосу, або горизонтів, які можуть здаватися одноманітними, ці помірковані форми можуть покращувати емоційне благополуччя, вважають автори.

Учасники були залучені конкретними регіонами, відомими своєю мальовничою чарівністю. У Великій Британії Корнуолл, Девон і Північний Йоркшир очолили список ностальгічних місць. У США до популярних місць віднесли Каліфорнію, Флориду і штат Нью-Йорк, відомі своєю красою узбережжя, парками і знаковими міськими пам'ятками.

Крім розуміння особистих почуттів людей у такі моменти, вчені вважають, що доступ до узбережжя, річок, озер і парків у густонаселених районах може сприяти зміцненню психічного здоров'я спільноти. Планувальники та екологи можуть отримати користь від залучення жителів до виявлення та збереження місцевих "ностальгічних" місць.

