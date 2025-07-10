Популярний антибіотик пов'язали з вродженими дефектами у дітей: що підійде йому на заміну

Нове великомасштабне дослідження у США виявило тривожний зв'язок між поширеним антибіотиком для лікування сечовивідних шляхів, який приймають у першому триместрі вагітності, і підвищеним ризиком вроджених дефектів у майбутніх дітей.

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Під час дослідження, опублікованого в журналі JAMA Network Open, вченими було проаналізовано понад 71 600 випадків вагітності, що супроводжувалися лікуванням інфекцій сечовивідних шляхів, і порівнювалося застосування в першому триместрі триметоприму-сульфаметоксазолу (TMP-SMX) з антибіотиками, такими як пеніцилін і нітрофурантоїн, повідомляє Medscape.

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Дослідники виявили, що TMP-SMX був пов'язаний із вищою частотою будь-яких вроджених вад розвитку, 26,9 на 1000 немовлят, порівняно з 19,8 на 1000 для бета-лактамних антибіотиків. Зокрема, ризик важких вад серця і ущелини губи або піднебіння був значно підвищений, з відносним ризиком 2,09 і 3,23 відповідно.

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Доктор Керолайн Овадія, експертка з акушерства з Единбурзького університету, яка не брала участі в дослідженні, наголосила, що TMP-SMX перешкоджає засвоєнню фолієвої кислоти — життєво важливої поживної речовини на ранніх стадіях розвитку плода, і зазначила, що приблизно в 1 зі 145 матерів, які отримували TMP-SMX у першому триместрі вагітності, спостерігалася одна додаткова вроджена аномалія, порівнюючи з тими, хто отримував антибіотики на основі пеніциліну.

З біологічної точки зору, триметоприм блокує дигідрофолатредуктазу в бактеріях, але також впливає на метаболізм фолату в людей, потенційно порушуючи формування нервової трубки, серця, кінцівок і піднебіння. Попередні дослідження в Данії, присвячені його впливу перед зачаттям, показали, що ризик вроджених аномалій, особливо вад серця і кінцівок, серед тих, хто приймав триметоприм, був майже вдвічі вищим.

Навпаки, нітрофурантоїн, інший антибіотик, широко використовуваний при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів, не показав значного збільшення ризику вроджених аномалій у цьому дослідженні. Цей висновок підтверджує чинні клінічні рекомендації, згідно з якими нітрофурантоїн вважається більш безпечним вибором на ранніх термінах вагітності.

Дефіцит фолієвої кислоти на ранніх термінах вагітності є добре відомим фактором ризику розвитку вад нервової трубки, а вакцини з фолієвою кислотою вважають причиною різкого зниження частоти випадків ущелини хребта в багатьох країнах з 1990-х років.

Хоча інфекції сечовивідних шляхів необхідно лікувати, щоб запобігти серйозним ускладненням вагітності, таким як ниркова інфекція або сепсис, вибір антибіотика має велике значення для здоров'я дитини. Комбінації TMP-SMX, як правило, слід уникати в першому триместрі, якщо немає інших ефективних варіантів, вважають експерти.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що повні вагітні жінки передають ожиріння у спадок. Результати дослідження показали, що ожиріння і куріння матері під час вагітності значно підвищували ймовірність того, що діти страждатимуть на ожиріння у віці 16 і 42 років.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.