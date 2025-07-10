Учені заявили, що схуднення робить організм молодшим: як працює цей незвичайний процес

Недавнє дослідження виявило несподіваний ефект: скидання зайвої ваги не тільки робить тіло стрункішим, а й, мабуть, омолоджує його на клітинному рівні. Ця трансформація не є суто косметичною і поширюється внутрішніми системами організму незвичайними способами.

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Команда, яка проводила дослідження під керівництвом доктора Вільяма Р. Скотта з Лабораторії медичних наук MRC та Імперського коледжу Лондона, порівняла жирові тканини людей з нормальною вагою і людей з важким ступенем ожиріння (ІМТ понад 35), які перенесли баріатричну операцію, зібравши зразки до і через п'ять місяців після операції, повідомляє National World.

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У середньому учасники втратили близько 25 кг, що дало вченим унікальну можливість вивчити клітинні зміни, що відбуваються під час схуднення. Вивчивши понад 170 000 клітин, дослідники виявили, що втрата ваги активує процес, відомий як рециркуляція ліпідів: жири не тільки розщеплюються, а й знову збираються в нові молекули. Цей цикл відновлення і розщеплення, мабуть, як спалює енергію, так і запобігає накопиченню шкідливих ліпідів у таких органах, як печінка і підшлункова залоза, вважають автори.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature, також виявило помітне зниження кількості старіючих клітин — пошкоджених клітин, які залишаються в тканинах і виділяють запальні сигнали, що призводять до утворення рубців. Після схуднення ці клітини були помітно видалені з жирової тканини, що свідчить про їхнє "очищення", яке оновлює структури організму.

Однак переваги були далеко не універсальними. Дослідники виявили, що запальні імунні клітини, зокрема макрофаги, залишалися активованими попри втрату ваги. Це вказує на форму імунної пам'яті, яка може становити постійний ризик у разі повторного набору ваги, оскільки запалення може швидко відновитися.

Ця наукова робота надає детальну клітинну дорожню карту, що пояснює, чому втрата ваги часто полегшує такі стани, як діабет 2 типу: оновлення жирової тканини і ліпідний обмін, мабуть, відіграють центральну роль у цьому ефекті. На додачу до цього, результати дослідження відкривають шлях для терапії, що імітує ці корисні процеси — очищення від старіючих клітин, посилення рециркуляції ліпідів або перебудова біології жирової тканини, що потенційно може запропонувати нові стратегії лікування діабету і метаболічних захворювань.

Дослідження підтверджує, що втрата ваги спричиняє не тільки поверхневі зміни. На клітинному рівні вона підштовхує тканини до відновлення та оновлення, хоча деякі пошкодження, пов'язані з імунною системою, можуть зберігатися. Ці знання відкривають багатообіцяючі можливості для майбутніх втручань, які відтворюють приховану цілющу силу процесу оновлення жирової тканини.

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