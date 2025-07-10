Свинець може серйозно пошкодити мозок дитини: вчені перерахували джерела загрози

Недавнє дослідження виявило зв'язок між навіть мінімальним впливом свинцю і прискореною втратою пам'яті у дітей — відкриття, яке може вплинути на їхню освіту і все майбутнє життя. Це особливо актуально, оскільки жителі багатьох країн отримують питну воду з освинцьованих труб, часом навіть не підозрюючи про це.

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Дослідження, опубліковане в Science Advances, простежило за більш ніж 500 дітьми з Мексики і виявило тонкі, але значні когнітивні ефекти, пов'язані з низьким рівнем впливу свинцю в критичні періоди розвитку, повідомляє HealthDay.

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Дослідження було проведено в рамках довгострокової когорти PROGRESS. Під час цього вчені вимірювали рівень свинцю в крові як в утробі матері, так і в ранньому дитинстві (у віці 4-6 років), а потім оцінювали робочу пам'ять у віці 6-8 років за допомогою завдання з відстроченим зіставленням зразків, у якому учасники запам'ятовували форми протягом 32 секунд. Така методика дала змогу дослідникам оцінити не тільки точність, а й швидкість забування у дітей — менш вивчений когнітивний показник їхньої вразливості.

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Діти, які брали участь у дослідженні, у яких у крові містилося близько 1,7 мікрограма свинцю на децилітр, під час тестів на пам'ять забували речі швидше, ніж інші. Цей рівень набагато нижчий за позначку в 3,5 мікрограма на децилітр, яку американські чиновники у сфері охорони здоров'я використовують для позначення високого рівня впливу свинцю. Це означає, що навіть такі невеликі кількості, які раніше вважалися нормальними, все ж можуть завдавати шкоди здатності дітей запам'ятовувати інформацію. Це показує, що те, що колись вважалося "безпечним", насправді може нести приховані ризики для мозку, що розвивається.

Доктор Роберт Райт, завідувач кафедри екологічної медицини в Маунт-Синай і старший автор статті, наголосив, що пам'ять має центральне значення для ідентичності й навчання, і пояснив, що дослідження демонструє, як забруднювачі довкілля, такі як свинець, можуть специфічно порушувати швидкість її формування.

Співавторка дослідження Кетрін Свенссон додала, що використана статистична модель, спочатку застосована в дослідженнях на тваринах, дає глибоке біологічне розуміння цих даних про людину і може слугувати шаблоном для оцінки інших видів токсичного впливу.

Завдання на пам'ять, як-от завдання з відтермінованим зіставленням зразків, можуть стати цінним інструментом для оцінки впливу токсинів довкілля, відкриваючи шлях для раннього виявлення когнітивної шкоди від свинцю, забруднювачів повітря або ендокринних руйнівників, перш ніж дефіцит стане незворотнім, вважають автори.

Це відкриття може посилити профілактичні стратегії та політичні зусилля, спрямовані на усунення навіть низькорівневих екологічних небезпек, які походять від свинцю, — не тільки в країнах із низьким і середнім рівнем доходу, а й скрізь, де живуть і ростуть діти.

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