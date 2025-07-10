Як підвищити шанси на успіх під час кидання курити: лікар назвав три ключові моменти

Те, що починається як проба сигарети, може перетворитися на завдання на все життя, оскільки звички настільки глибоко вкоренилися, що для їхнього позбавлення потрібні терпіння, стратегія і наполегливість. Крім сили волі, ключем до здобуття довгострокової свободи є розуміння кількох основ, про які розповіли експерти.

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За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, 2022 року 67,7% з 28,8 мільйона дорослих курців у США хотіли кинути палити, 53,3% намагалися це зробити, але тільки 8,8% домоглися успіху того року, повідомляє HealthDay. Цей крихітний показник успіху відкриває багатьом гірку правду: назавжди кинути палити рідко вдається з першої спроби. У середньому, щоб кинути палити назавжди, може знадобитися від восьми до одинадцяти спроб.

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Доктор Девід Г. Хілл з Американської асоціації легень, практикуючий лікар-пульмонолог і реаніматолог, наголошує, що тютюнова залежність стає одночасно фізичною, психологічною і соціальною. Цикл рецидивів і ремісій є звичайним явищем, і медичні працівники часто рекомендують доказові методи лікування, як-от консультування, ліки та підтримувальні мережі, для підвищення показників успіху.

Щоб знайти довгоочікувану свободу, Гілл радить розірвати три взаємопов'язані ланцюжки:

Психологічна : куріння стає автоматичною реакцією на стрес, рутину або емоції. Щоб замінити його, потрібні свідомі зусилля — відстеження днів без куріння, заохочення невеликих перемог і використання самопереконання, наприклад думки про те, що "бажання мине".

: куріння стає автоматичною реакцією на стрес, рутину або емоції. Щоб замінити його, потрібні свідомі зусилля — відстеження днів без куріння, заохочення невеликих перемог і використання самопереконання, наприклад думки про те, що "бажання мине". Соціальна : навколишні чинники — перерви на каву, громадські заходи або певні друзі, також діють як тригери. Стратегії позбавлення від них включають уникнення провокаторів, зміну рутини, носіння з собою "набору для кидання палити" і заміну сигарет такими предметами, як палички кориці або блокноти для малювання.

: навколишні чинники — перерви на каву, громадські заходи або певні друзі, також діють як тригери. Стратегії позбавлення від них включають уникнення провокаторів, зміну рутини, носіння з собою "набору для кидання палити" і заміну сигарет такими предметами, як палички кориці або блокноти для малювання. Біологічна: нікотин захоплює рецептори задоволення в мозку. Симптоми абстиненції, дратівливість, тяга, занепокоєння, посилюються, а потім поступово зникають. Схвалені FDA методи лікування, такі як нікотинові пластирі, варениклін або бупропіон, значно підвищують довгострокові показники відмови від куріння, особливо в поєднанні з поведінковою терапією.

Додаткові засоби включають фізичні вправи, музику і техніки релаксації для управління стресом і природного виділення дофаміну, каже Гілл. Майже двоє з трьох дорослих, які коли-небудь курили, успішно змогли кинути палити. Однак це зазвичай стає завданням не на один день.

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Медичні огляди також показують, що поєднання ліків і консультування вчетверо збільшує шанси на річне утримання від куріння порівняно зі спробами без сторонньої допомоги фахівців. Різке припинення куріння без неї вдається лише 3-6% людей за одну спробу.

Уже через десять років утримання ризик раку легенів знижується вдвічі, а через 15 років ризик серцевих захворювань стає таким самим, як у тих, хто не палить. Це переконлива статистика, яка доводить, що кожен день без куріння сприяє здоровішому майбутньому, навіть якщо до цього людина часто вдавалася до нього.

Відмова від тютюну рідко буває одноразовою і простою дією — вона проходить через цикли невдач і перемог. Але наукові дані, рекомендації експертів і підтримка оточуючих роблять довгострокову відмову від куріння досяжною. Як підтверджує робота доктора Гілла з Асоціацією по боротьбі із захворюваннями легенів, поєднання поведінкової підтримки, медикаментів та усвідомлення психологічних і соціальних аспектів залежності створює найбільш ефективну стратегію для досягнення успіху.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити в День відмови від куріння, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.