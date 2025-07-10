Учені відкрили новий спосіб регенерації печінки: ключем до успіху став цукор

Нещодавно вчені зробили прорив у регенеративній медицині, який наблизив міцне відновлення печінки до реальності. Вчені змогли подолати одне з найбільших обмежень у цій галузі і в цьому їм допомогла добавка, яку ми постійно зустрічаємо в повсякденному житті.

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У Бірмінгемському університеті дослідники подолали одну з основних перешкод у клітинній терапії: терапевтичні прогеніторні клітини печінки (HPC) часто спливають, не встигнувши відновити пошкоджені тканини. Як повідомляє ScienceBlog, завдяки тимчасовому цукровому покриттю ці прогеніторні клітини краще прилипають, що відкрило вченим шлях до більш ефективної регенерації печінки.

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Під керівництвом доктора Марії К'яри Арно з Бірмінгема команда використовувала техніку, відому як метаболічна олігосахаридна інженерія (MOE), щоб покрити HPC натуральними цукрами — полісахаридами, такими як гіалуронова кислота і альгінат.

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Діючи як молекулярна липучка, ці покриття дали змогу клітинам ширше поширюватися, утворювати більш міцні липкі структури, продукувати більше інтегринів (важливих білків адгезії) та переважно прикріплятися до компонентів позаклітинного матриксу та внутрішньої оболонки кровоносних судин. Лабораторні випробування з використанням 3D-моделей мікротканин печінки та шарів ендотеліальних клітин підтвердили значно сильнішу адгезію покритих HPC порівняно з їхніми непокритими аналогами.

Це посилення адгезії відбувається саме тоді, коли це необхідно — одразу після трансплантації, оскільки покриття є тимчасовим. Як тільки клітини приживаються, цукри зникають, запобігаючи довгостроковому втручанню в клітинну функцію. Великі оцінки показали, що покриті HPC зберігають свою здатність дозрівати у функціональні клітини печінки, виробляючи необхідні білки без ознак пошкодження або дисфункції. Це дуже важливе запевнення, оскільки будь-яка клітинна терапія повинна забезпечувати цілісність і працездатність терапевтичних клітин.

Помітним технічним досягненням стало використання вченими "клік-хімії", точної форми молекулярного "зчеплення", для надійного й однорідного приєднання молекул цукру до поверхні клітини. Цей метод, відзначений Нобелівською премією 2022 року, дає змогу уникнути зміни генетичного матеріалу клітини, обходячи нормативні бар'єри, пов'язані з генетичною модифікацією.

Опублікована в Communications Biology, ця наукова робота може революціонізувати лікування захворювань печінки, пропонуючи нехірургічний, заснований на клітинах варіант, коли донорські органи недоступні. Цей підхід обіцяє адаптованість для інших типів терапевтичних клітин. Майбутня робота вчених буде спрямована на підтвердження імунної сумісності та довгострокової життєздатності клітин у живих організмах.

Це далеко не перший випадок, коли цукри відіграють ключову роль у клітинній терапії — MOE виникла ще на початку 2000-х років і відтоді дає змогу вченим досліджувати та модифікувати глікани на поверхні клітин для діагностики та біоінженерії.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показала багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.