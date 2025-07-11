Учені закликали людей їсти цвіркунів: вони виявилися кориснішими та безпечнішими за пшеницю

Науковці запропонували незвичайну зміну в кулінарії, яка може стати ключем до вирішення проблеми недоїдання та поліпшення екологічної стійкості, без радикальної зміни звичних страв. Однак деяких людей може налякати те, що вони запропонували додавати в пишу.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Foods, автори оцінили пасту з твердих сортів пшениці, збагачену 10% борошна з Acheta domesticus (домашній цвіркун). Як повідомляє News Medical, дослідницька група під керівництвом Серени Інделікато проаналізувала ключові поживні компоненти — білки, жирні кислоти, амінокислоти, мінерали, і перевірила на наявність потенційних забруднювачів, таких як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) і загальні нафтові вуглеводні.

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Учені з'ясували, що борошно з цвіркунів містило близько 60% білка за вагою, що значно перевершувало пшеницю, а також високий рівень незамінних амінокислот, включно з лізином, валіном і аланіном. Вона також збагачена мінералами: вміст заліза сягає 10,8 мг/100 г, що майже вдесятеро більше, ніж у пшениці, а цинку та міді — 0,84 мг/100 г і 1,6 мг/100 г відповідно. Аналогічним чином виокремлювалося і значне збільшення вмісту калію, натрію та кальцію.

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Що стосується ліпідів, борошно з цвіркунів містило 11% загального жиру, з яких 42% становили насичені жирні кислоти (здебільшого пальмітинова і міристинова кислоти), 41% — поліненасичені (особливо лінолева кислота) і 17% — мононенасичені (олеїнова кислота), пов'язані з когнітивним здоров'ям і зниженням рівня холестерину ЛПНЩ.

З точки зору безпеки, дослідження показало низьку вологість і водну активність, що забезпечує стабільність подібного продукту. Як ПАВ, так і ТПХ залишалися значно нижчими за межі безпеки ЄС, без слідів небезпечного бензоапірену. Індекс вуглецевої переваги вище 1 підтвердив органічне походження вуглеводнів, а хітин у цвіркунах може мати пребіотичні властивості, вважають автори.

Дослідники дійшли висновку, що додавання всього 10% борошна з цвіркунів у макаронні вироби істотно знижує кількість, необхідну для задоволення рекомендованої добової норми споживання білків, жирів і мінералів. Однак вони зазначили, що помірна заміна дає лише незначне збільшення вмісту амінокислот, що дає змогу припустити, що для повноцінного харчування може знадобитися вища частка добавки або різноманітніші джерела живлення.

Це дослідження узгоджується з ширшими даними про те, що борошно з цвіркунів може доповнювати раціон харчування в усьому світі, особливо в регіонах, які страждають від білково-енергетичної недостатності, а також сприяти створенню стійких продовольчих систем. У пов'язаному з цим дослідженні безглютенової рисової пасти було виявлено аналогічні поліпшення поживної цінності в разі додавання порошку з цвіркунів.

Включення інгредієнтів, отриманих з комах, у звичні продукти харчування може послабити природний опір, відкривши шлях до ширшого застосування і довгострокових переваг як для здоров'я, так і для довкілля, впевнені автори. Розведення цвіркунів потребує до 90% менше землі та виділяє значно менше парникових газів, ніж традиційне тваринництво, що робить його одним із найбільш екологічно ефективних джерел білка з відомих людству.

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