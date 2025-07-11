Популярні препарати виявилися небезпечними для літніх людей: вони буквально уповільнюють їхнє тіло

Нове відкриття вчених виявило, що категорія лікарських засобів, яку широко призначають, може ненавмисно прискорювати фізичний занепад у літніх людей, навіть при правильному застосуванні протягом тривалого часу. Це може змінити підхід до застосування цих ліків у всьому світі.

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Дослідники під керівництвом Шеллі Л. Грей із Вашингтонського університету впродовж приблизно восьми років спостерігали за понад 4200 людьми (середній вік — близько 75 років), використовуючи дані дослідження "Зміни в мисленні дорослих", проведеного в Kaiser Permanente Washington, повідомляє The Independent.

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Вчені зосередили свою увагу на антихолінергічних препаратах, які зазвичай використовуються при таких захворюваннях, як хронічна обструктивна хвороба легень, проблеми з сечовим міхуром і хвороба Паркінсона, і які блокують ацетилхолін, нервово-передавальна речовина, необхідна для м'язової та когнітивної функції.

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Під час аналізу дослідники вимірювали сукупний вплив цих ліків протягом десятиліття, вивчаючи зважені інтервали від 2 до 10 років з урахуванням коливань дозування і часу прийому. Учасники дослідження періодично проходили тести на швидкість і темп ходьби, і силу захоплення. У тих, хто піддавався сильнішому впливу антихолінергічних препаратів, спостерігалося помітне прискорення зниження швидкості ходьби — в середньому на 0,013 м/с на рік, що вважається клінічно значущим. Сила захоплення показала більш незначне зниження, пов'язане з впливом, в основному в довгострокових оцінках.

Блокування ацетилхоліну може спричиняти седативні та когнітивні побічні ефекти, і ранні дослідження вказують на зв'язок із когнітивними порушеннями. Ці нові дані демонструють, що вплив поширюється на фізичне функціонування: сповільнення ходьби і ослаблення м'язової діяльності, особливо за тривалого прийому ліків.

Обсяг даних, використаних для дослідження, опублікованого в журналі JAMA Network Open, виявився вельми значним, з 1994 до 2020 року, а його дизайн, що враховує зміну моделей впливу ліків, а не розглядає його як статичну величину, надав йому ще більшого значення. Це підсилює аргументи на користь постійного перегляду і можливого "скасування" цих препаратів у літніх людей для захисту їхньої мобільності та незалежності, вважають автори.

Уповільнення швидкості ходьби в літньому віці викликає тривогу, оскільки воно тісно пов'язане з немічністю, падіннями та ризиком смертності. Нове дослідження вчених додало антихолінергічне навантаження до зростаючого списку підконтрольних факторів ризику, пов'язаних зі здоровим старінням.

Зниження швидкості ходьби всього на 0,1 м/с пов'язане з 10-20% вищим ризиком госпіталізації або смерті, тому навіть щорічне зниження на 0,013 м/с упродовж кількох років може мати серйозний кумулятивний вплив на благополуччя літніх людей, їхню незалежність і потреби в медичному догляді.

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