Учені дізналися реальні наслідки відмови від антидепресантів: вони виявилися неоднозначними

Нове велике дослідження з'ясувало, що скасування антидепресантів зазвичай викликає лише легкі симптоми у більшості людей. Тривалий час вважалося, що період відмови від них є вкрай небезпечним, проте нова наукова робота кинула виклик цьому твердженню.

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У дослідженні вчених, опублікованому в журналі JAMA Psychiatry, були об'єднані дані 50 клінічних випробувань за участю майже 18 000 осіб, проведених вченими з Імперського коледжу Лондона, Королівського коледжу Лондона та Університетського коледжу Лондона. Як повідомляє HealthDay, воно було зосереджене на перших двох тижнях після скасування антидепресантів, оскільки саме в цей період зазвичай з'являються симптоми.

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Вони виявили, що у більшості людей спостерігався тільки один легкий симптом, такий як запаморочення, нудота, вертиго або нервозність, який не досягав рівня, який вважається клінічно значущим. У плацебо-контрольованих випробуваннях запаморочення спостерігалося у 7,5% людей, які припинили приймання препарату, порівняно з 1,8% у групі плацебо; нудота — у 4,1% проти 1,5%; запаморочення — у 2,7% проти 0,4%; нервозність — у 3% проти 0,8%.

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Лише один препарат, венлафаксин, вирізнявся під час випробувань: приблизно кожна п'ята людина повідомляла про запаморочення після припинення його прийому, порівняно з трохи менше ніж 2% у групах плацебо. Інші препарати, такі як вортіоксетин і агомелатин, викликали менше додаткових симптомів або не викликали їх зовсім.

В огляді не було знайдено доказів того, що припинення прийому антидепресантів викликало рецидив депресії. Коли з'являлися депресивні симптоми, вони частіше були пов'язані з поверненням хвороби, а не зі скасуванням препарату.

Річ у тім, що коли люди припиняють прийом антидепресантів і знову відчувають депресивні симптоми, ці симптоми не обов'язково спричинені скасуванням препарату. Найчастіше вони пов'язані з поверненням вихідного стану — клінічної депресії. Це відрізняється від фізичних симптомів відміни, таких як запаморочення або нудота, які безпосередньо викликані припиненням прийому препарату.

Рецидив депресії викликаний не хімічним процесом абстиненції, а повторним проявом самого захворювання. З клінічного погляду це суттєва відмінність, оскільки вона змінює підхід до лікування симптомів: симптоми абстиненції зазвичай мають короткочасний характер і минають самостійно, тоді як рецидив потребує тривалого психіатричного лікування.

Автори огляду також відзначили його обмеження: у більшості випробувань учасники спостерігалися тільки протягом двох тижнів, тому довгострокові ефекти залишаються невизначеними. Однак вони включили випробування ANTLER, у якому спостерігалися довгострокові користувачі, і виявили, що навіть у цій групі важкі симптоми відміни зустрічаються рідко.

Втім критики цього дослідження стверджують, що реальні пацієнти, які приймали антидепресанти протягом багатьох років, можуть, як і раніше, страждати від тривалих важких симптомів. Наприклад, Джеймс Девіс з Університету Рохамптона порівняв короткі випробування з вивченням "кокаїну" протягом лише восьми тижнів і помилковим висновком про те, що він не викликає залежності.

Результати дослідження дозволили його авторам припустити, що офіційні рекомендації можуть бути оновлені. Проте досвід людей, які страждають на тривалі симптоми, іноді протягом місяців або років, показує, що індивідуальні плани поступового зниження дози, такі як гіперболічне зниження, як і раніше, важливі.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.