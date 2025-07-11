Учені виявили небезпечні метали у вейпах: ними виявилися просякнуті самі пристрої

Низка недавніх досліджень виявила тривожну реальність, приховану за яскравою привабливістю одноразових вейпів: те, що вони обіцяють людям в плані зручності, може приховувати серйозну загрозу для здоров'я мільйонів.

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Дослідники з Каліфорнійського університету в Девісі під керівництвом доцента Бретта Пуліна та аспіранта Марка Салазара опублікували свої роботи в журналі ACS Central Science. Як повідомляє HealthDay, вони проаналізували сім недорогих одноразових пристроїв популярних брендів і з'ясували, що кілька з них містили небезпечні рівні важких металів, зокрема, нейротоксичного свинцю, а також канцерогенного нікелю та сурми, навіть до використання.

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Після того як дослідники змоделювали типове використання, активувавши кожен пристрій на 500-1500 затягувань, вони виявили підвищення концентрації хрому, нікелю і сурми. Цинк, мідь і свинець були високими при першому використанні, але нікель і сурма в деяких пристроях піднялися до рівнів, що перевищують межі ризику раку. У чотирьох випадках викиди нікелю і свинцю перевищили порогові значення, пов'язані з неврологічними і респіраторними захворюваннями.

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Один пристрій за один день використання виділяв більше свинцю, ніж вдихається під час паління близько 20 пачок традиційних сигарет — це лякаюче порівняння було відзначено як дослідниками, так і засобами масової інформації. Джерелом свинцю, мабуть, були свинцеві мідні сплави в апаратній частині пристрою, які вимивалися безпосередньо в рідину для електронних сигарет ще до початку паріння, заявили автори.

Ці висновки викликають особливу тривогу з огляду на триваючу, і часто незаконну, популярність цих одноразових пристроїв, особливо серед підлітків і молодих дорослих. Автори дослідження наголошують на нагальній необхідності введення нормативних заходів для захисту здоров'я населення.

Хоча електронні сигарети часто рекламують як щось "без тютюну" і зі зниженим вмістом канцерогенів, дослідження в минулому вже показали, що під час нагрівання вейп-продукти останнього покоління й одноразові вейп-продукти можуть виділяти формальдегід у кількостях, які можна порівняти із сигаретним димом, або навіть перевищують його. Таким чином, метали в цих пристроях можуть бути лише одним з аспектів, що викликають заклопотаність у зв'язку з їхнім загальним хімічним складом.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.