Ліки від болю виявилися пов'язаними з розвитком деменції: вчені назвали тих, хто в небезпеці

Між широко використовуваним лікарським засобом від болю і ризиком когнітивного зниження виявлено несподіваний зв'язок, що викликало новий інтерес до його довгострокових ефектів. Усе почалося з основного засобу для лікування болю і судом, який тепер затьмарений результатами досліджень, які припускають, що він може прискорювати старіння мозку.

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У дослідженні, проведеному Нафісом Еграрі з Університету Кейс Вестерн Резерв і опублікованому в журналі Regional Anesthesia & Pain Medicine, проаналізували дані понад 26 400 дорослих, які лікувалися від хронічного болю в попереку, і зіставної групи, яка не приймала габапентин, повідомляє HealthDay.

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Результати наукової роботи показали, що в тих, хто приймав габапентин шість або більше разів, імовірність розвитку деменції була на 29% вищою, а ймовірність розвитку легкого когнітивного порушення (ЛКН) — на 85% вищою протягом десяти років.

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Цей зв'язок був найсильнішим у молодих дорослих. Особи у віці 18-64 років, які приймали габапентин, були більш ніж удвічі більш схильні до ризику розвитку деменції або ЛКН порівняно зі своїми однолітками, які не приймали цей препарат, причому цей ефект був найбільш вираженим у віковій групі 35-64 років, де ризик деменції збільшився більше ніж удвічі, а ризик ЛКН — більше ніж утричі.

Проявилася і чітка залежність між дозою та реакцією: у пацієнтів, яким було виписано 12 або більше рецептів, імовірність розвитку деменції була на 40% вищою, а ризик розвитку ЛКН — на 65% вищим, ніж у пацієнтів, яким було виписано лише 3-11 рецептів. Це дозволило авторам припустити, що тривалість і частота застосування можуть відігравати значну роль у спостережуваному зв'язку.

Габапентин діє шляхом пригнічення активності нервових клітин, що благотворно впливає на біль і судоми, але може бути проблематичним для когнітивних функцій, де нервова комунікація має життєво важливе значення.

Експерти попереджають, що це лише виявлений взаємозв'язок, а не доказ причинно-наслідкового зв'язку. В основі цього зв'язку можуть лежати такі змішані чинники, як інтенсивність болю, зниження фізичної активності або ранні зміни в мозку, що призводять до болю. Професори Мартін Прінс та Іен Мейдмент підкреслюють, що без даних щодо дозування та тривалості лікування, а також з урахуванням інших досліджень, які показують неоднозначні результати, причинно-наслідковий зв'язок залишається невизначеним.

Доктор Тара Спайрс-Джонс додає, що низький рівень активності, характерний для людей, які страждають на хронічний біль, може частково пояснити цей зв'язок, з огляду на відому роль бездіяльності в розвитку деменції. При цьому габапентин увійшов у десятку найбільш призначуваних ліків у США ще 2022 року, з більш ніж 40 мільйонами виписаних рецептів.

Хоча габапентин полегшує біль і судоми та має низький ризик залежності, ця нова робота закликає приділяти увагу когнітивному здоров'ю при його призначенні. Лікарям рекомендується спостерігати за пацієнтами протягом тривалого часу, оцінюючи їхню пам'ять і розумові здібності при тривалому застосуванні ліків, як рекомендує дослідження. Продовження клінічних досліджень матиме вирішальне значення для визначення того, чи відіграє габапентин пряму роль, чи просто вказує на осіб із вищим ризиком.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.