Лікарі назвали основний спосіб захисту здоров'я після менопаузи: він доступний кожному

Нове дослідження показало, що серед безлічі порад щодо звичок, пов'язаних із поліпшенням ситуації з менопаузою, від зміни раціону харчування і фізичних навантажень до нескінченного вибору оздоровчих продуктів, є одна, яка має найбільше значення. Вона проста, не потребує витрат і часто не береться до уваги в середньому віці.

Related video

Доктор Самар Р. Ель-Хударі та її колеги з Університету Піттсбурга проаналізували довгострокові дані приблизно 3000 жінок, чий середній вік у 1996 році становив 46 років, отримані в рамках дослідження "Здоров'я жінок по всій країні" (SWAN). Як повідомляє Women's Health, це було зроблено для виявлення найкращих способів боротьби з різними захворюваннями та станами.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Вони відстежували показники, пов'язані з серцем, як-от товщина сонної артерії, серцево-судинні події, як-от інфаркти або інсульти, та смертність від усіх причин, а також оцінювали вісім компонентів шкали "8 основних факторів життя" Американської асоціації серця. До них належать харчування, фізична активність, куріння, сон, ІМТ, ліпіди в крові, глюкоза в крові та артеріальний тиск.

Важливо

Більшість кішок у світі сплять на лівому боці: вибір пози виявився життєво важливим для тварин

З них сон виявився найбільш значущим предиктором майбутнього здоров'я серця і довголіття. Лише близько однієї з п'яти жінок отримала хорошу загальну оцінку, але ті, хто в середньому спав 7-9 годин на добу, згодом продемонстрували помітно кращі показники здоров'я органу.

Дослідження, опубліковане в журналі Menopause, також виявило три інші основні чинники, що впливають на цей ризик: рівень глюкози в крові, артеріальний тиск і вживання нікотину. Харчування, фізична активність, ІМТ і ліпіди в крові, як і раніше, залишалися важливими факторами, але їхній вплив, мабуть, опосередковувався цими чотирма основними факторами, особливо сном. Як зазначає Ель-Хударі, менопауза сигналізує про різке підвищення ризику серцево-судинного ускладнення, але також дає можливість контролювати його.

Це узгоджується з ширшими даними, що пов'язують як недостатній (менше 7 годин), так і надмірний (часто понад 9 годин) сон із серцевими захворюваннями у жінок. Наприклад, дані Women's Health Initiative показують, що коротка або довга тривалість сну, особливо в поєднанні з симптомами безсоння, значно збільшує ризик ішемічної хвороби серця — у деяких випадках навіть майже вдвічі.

Ще більше зміцнюючи цей зв'язок, дослідження, в якому протягом 22 років спостерігали понад 2500 жінок середнього віку (40-65 років), показало, що в тих, хто страждав на постійне безсоння, ризик серцево-судинних захворювань був на 70% вищим. Коли безсоння збігалося з коротким сном, ризик зростав до 75%.

Доктор Катаріна Ледерле, фахівець з лікування порушень сну, пояснює, що порушення сну в період менопаузи спричинені різними причинами — гормональними змінами, способом життя, стресом і психологічними факторами. Вона пропонує практичні стратегії для поліпшення сну в період менопаузи:

Постійний режим сну. Визначте своє природне вікно сну і дотримуйтеся його. Це допомагає вирівняти внутрішні ритми та поліпшити ефективність відпочинку.

Визначте своє природне вікно сну і дотримуйтеся його. Це допомагає вирівняти внутрішні ритми та поліпшити ефективність відпочинку. Ранкове перебування на сонці. Природне світло після пробудження переналаштовує біологічний годинник і підтримує циркадний ритм — у поєднанні з ранковими вправами це дає додатковий ефект зміцнення здоров'я.

Природне світло після пробудження переналаштовує біологічний годинник і підтримує циркадний ритм — у поєднанні з ранковими вправами це дає додатковий ефект зміцнення здоров'я. Самозаспокоєння вночі. Емоційне заспокоєння і зниження стресу, пов'язаного з безсонням, допомагають уникнути порочного кола занепокоєння і неспання.

Поради Ледерле засновані на наукових патернах: регулярний режим сну зміцнює циркадні ритми, ранкове світло підвищує бадьорість і гормональний баланс, а прийняття проблем і тривог знижує стресове безсоння.

Раніше Фокус писав про одяг, що відстежує якість нашого сну. Вчені створили розумну піжаму, яка відстежує і передає інформацію про наш сон лікарям у режимі онлайн.

Також Фокус писав про те, що сон виявився шкідливим для мозку в певній ситуації. Можливо, існує переломний момент, коли більше сну може серйозно нашкодити нам, заявили вчені.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.