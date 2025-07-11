Учені з'ясували, як підібрати найкраще тренування за типом особистості: що потрібно знати

Незначна зміна точки зору може істотно вплинути на процес досягнення фізичної форми, з'ясували вчені. Їхнє нове дослідження показує, що узгодження тренувальних програм з рисами особистості може підвищити задоволення від занять, знизити стрес і сприяти сталості.

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Більшість фітнес-програм зосереджуються на тому, що потрібно робити і як часто, але рідко ставлять питання, хто стоїть за тренуваннями. Як повідомляє Newsmax Health, хоча розпорядок дня, графік і цілі мають значення, щось більш особисте може непомітно впливати на те, як люди реагують на фізичні навантаження.

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Дослідники з Університетського коледжу Лондона під керівництвом Фламінії Ронка з Інституту спорту розділили 132 дорослих добровольців на п'ять категорій особистості за шкалою "Велика п'ятірка" та включили їх у восьмитижневу програму домашніх тренувань на велотренажері та з власною вагою — або віднесли їх до контрольної групи, яка займалася відпочинком і розтяжкою. Рівень фізичної підготовки, стрес і задоволення від тренувань учасників вимірювали до і після випробування.

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Учені зазначили, що екстравертні учасники тяжіли до високоінтенсивних тренувань, таких як HIIT і велотренування з максимальним навантаженням, і зазначали, що отримують від них найбільше задоволення, що відповідає їхній уродженій схильності до стимуляції та соціальної взаємодії.

Невротичні люди — ті, хто відчуває вищий рівень тривожності, надавали перевагу коротким приватним сесіям без зовнішнього контролю. У них вчені зафіксували найбільше зниження рівня стресу після тренувань.

Свідомі учасники демонстрували високий базовий рівень фізичної підготовки та дисципліноване відвідування занять, розглядаючи вправи як засіб підтримки здоров'я, а не розвагу; гнучкість у розпорядку дня відповідала їхньому структурованому мисленню.

Ті, хто отримав високі оцінки за відкритістю, були залучені різноманітними, нетрадиційними видами діяльності, але загалом менше насолоджувалися інтенсивними тренуваннями, можливо, через підвищене внутрішнє усвідомлення фізичних навантажень.

Приємність же не показала сильного зв'язку з уподобаннями у вправах.

Крім задоволення, дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Psychology, також виявило поліпшення фізичної форми у всіх типів особистості. Однак тільки група невротиків зазнала статистично значущого зниження рівня стресу.

Нейробіологія особистості допомагає зрозуміти, чому існують ці переваги. Наприклад, екстраверсія корелює із системами винагороди в мозку (областями, багатими на дофамін), а невротизм пов'язаний із посиленням стресових реакцій, включно з реакціями мигдалини та кортизолу. Ці нейронні патерни, ймовірно, визначають комфорт людини при стимуляції або усамітненні під час тренувань.

Крім традиційних варіантів занять у тренажерному залі, фітнес-рекомендації можуть включати оцінку особистості для підбору ідеальних форматів вправ, вважають автори. Автономно структуровані домашні тренування можуть сподобатися невротичним людям, тоді як сумлінні типи можуть процвітати в регулярних заняттях за розкладом, а відкриті особистості можуть насолоджуватися новими форматами, такими як танцювальні або розумово-фізичні тренування.

Підсумковим висновком дослідження стало те, що стійкі фітнес-програми можуть виникати не з чистої сили волі, а з кращого розуміння своєї психологічної структури та вибору рухів, які справді резонують з людиною.

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Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.