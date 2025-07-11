Загадковий вірус знайшли в мозку хворих із Паркінсоном: він може стати ключем до лікування

У галузі вірусології нещодавно було зроблено важливе відкриття. Дослідники виявили генетичні сліди і білкові докази наявності вірусу, який зазвичай вважається нешкідливим, приблизно в половині досліджених мізків, уражених хворобою Паркінсона, але в жодному з неуражених мізків.

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Під час дослідження, проведеного під керівництвом доктора Ігоря Коральника та його колег із Northwestern Medicine, вчені використали передовий інструмент під назвою ViroFind — комплексний метод сканування вірусів, здатний виявляти всі відомі віруси, що вражають людину, — для дослідження зразків мозку 10 людей із хворобою Паркінсона та 14 осіб контрольної групи такого ж віку, повідомляє ScienceBlog.

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Дослідники виявили людський пегівірус (HPgV), що належить до родини флавівірусів, у п'яти мізках хворих на Паркінсон, що було підтверджено за допомогою кількісної ПЛР і фарбування антитіл у тканині мозку та спинномозковій рідині. На відміну від цього, жоден із мізків контрольної групи не дав позитивного результату, що підкреслює статистично значущу невідповідність.

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Генетичний аналіз показав, що присутність HPgV корелює з важчою патологією мозку. Пацієнти з хворобою Паркінсона, інфіковані цим вірусом, демонстрували прогресуюче накопичення тау-клубочків, що вимірюється за вищою стадією за шкалою Браака, і підвищений рівень комплексину-2, білка, критично важливого для вивільнення нейротрансмітерів. Ці зміни вказують на порушення нервової комунікації та глибше прогресування захворювання, заявили автори дослідження, опублікованого в журналі JCI Insight.

Тести, проведені на більш ніж 1000 осіб із хворобою Паркінсона, показали, що в тих, у кого в мозку був виявлений пегівірус, у крові спостерігалися деякі дивні зміни. У них було більше IGF-1, гормону, який контролює енергію і відновлення організму. Також у хворих спостерігалося менше білка, який допомагає очищати пошкоджені частини клітин. Інший сигнал, званий IL-4, який допомагає зменшити набряк в організмі, також був слабшим. Ці зміни дозволили авторам припустити, що вірус може порушувати роботу систем очищення та захисту організму.

Реакція організму на вірус також залежить від генів людини. Люди без певної генетичної зміни, званої LRRK2, мали сильнішу імунну реакцію за наявності вірусу. Але люди з генетичною зміною LRRK2 мали слабшу імунну реакцію. Це торкнулося 157 різних генів, пов'язаних з одним основним геном, званим YWHAB, який допомагає мозковим клітинам працювати правильно.

Демонстрація того, як людський пегівірус (HPgV) впливає на мозок і кров людей із хворобою Паркінсона, причому його вплив залежить від їхніх генів

Зазвичай пегівірус тихо живе в крові й не викликає захворювання. Але у цих пацієнтів із хворобою Паркінсона він був виявлений тільки в мозку, а не в крові. Це означає, що вірус може бути активним у мозку. Вчені вважають, що зміни, спричинені хворобою Паркінсона, такі як ослаблення гематоенцефалічного бар'єру, можуть пропускати вірус або ж він може посилювати захворювання.

Хоча дослідники підкреслюють, що їхні висновки мають асоціативний характер, а не є доказом причинно-наслідкового зв'язку, результати їхньої роботи свідчать про нові можливості для вивчення вкладу вірусів у виникнення і прогресування хвороби Паркінсона. Майбутня праця вчених буде спрямована на визначення того, чи передує інфекція HPgV розвитку симптомів і чи може лікування вірусної інфекції або імунних шляхів принести терапевтичну користь.

Раніше Фокус писав про те, де саме зароджується хвороба Паркінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби Паркінсона може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

Також Фокус писав про незвичайну стратегію боротьби з хворобою Паркінсона, виявлену вченими. У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний і інтригуючий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою Паркінсона.

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