Відвідування публічних заходів змінює наш мозок: яку користь виявили вчені

Відвідування публічних подій здається простим вчинком, але нове дослідження розкрило глибшу користь від цієї дії: регулярне відвідування очних заходів дає тривалі емоційні вигоди нашій психіці, що виходять за рамки простого задоволення.

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Така практика пробуджує цікавість про те, як такі повсякденні речі, як продуктовий ринок або місцевий концерт, можуть зміцнити добробут так, як це часто не вдається віртуальним зборам, повідомляє ScienceBlog.

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Дослідження, в якому взяли участь 351 дорослий з Південної Австралії, було зосереджене на оцінці добробуту за допомогою моделі PERMA, що вимірює позитивні емоції, залученість, стосунки, сенс і досягнення. Дані опитування показали, що часте відвідування фізичних заходів було тісно пов'язане з більш високим рівнем радості, збудження і, що цікаво, глибокою залученістю, тим станом захопленості, коли людина втрачає лік часу.

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Провідна авторка дослідження, опублікованого в журналі International Journal of Tourism Research, доцент Санні Сон, пояснила, що це дослідження вийшло за рамки анекдотичних доказів, застосувавши до цих зв'язків цілісний кількісний підхід. Тим часом докторка Еліза Кітчен з Університету Фліндерса зауважила, що подібні заходи можуть бути стратегічно інтегровані в робоче та освітнє середовище для підвищення морального духу, почуття приналежності до спільноти та продуктивності.

Віртуальні ж заходи, стимульовані пандемією, справді давали відчуття задоволення, але не впливали на інші аспекти благополуччя, що підкреслює обмеженість цифрових замінників їхнім реальним аналогам.

Попередні дослідження також показали, що віртуальні зібрання забезпечують обмежені соціальні зв'язки та незначне зменшення почуття самотності, тоді як очні заходи сприяють спонтанним взаємодіям і сенсорним переживанням, які неможливо відтворити в Інтернеті.

У дослідженні вчених також враховувався стан психічного здоров'я. Навіть при контролі наявних проблем позитивні ефекти особистої участі не тільки зберігалися, а й посилюються, особливо щодо емоційного благополуччя та залученості. Це вказує на те, що ці переваги мають широке застосування, зокрема для людей із проблемами психічного здоров'я, вважають автори.

Поліпшення благополуччя сприяє підвищенню ефективності роботи, зміцненню соціальної згуртованості та, ймовірно, зниженню навантаження на системи охорони здоров'я, створюючи сприятливий цикл соціальних вигод для здоров'я і розуму. Для організаторів і політиків це може переосмислити планування заходів як форму інфраструктури громадської охорони здоров'я, а не просто розваги, кажуть учені.

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