Космос мало не вбив людство: як Земля пережила магнітний колапс 41 000 років тому

Незначна космічна зміна, що сталася близько 41 000 років тому, могла на короткий час змінити життя на Землі — без будь-яких явних слідів у скам'янілих кістках або кам'яних знаряддях, але через зміни в невидимому щиті навколо планети.

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Одного разу в небі над Землею сталося щось незвичне, що, можливо, непомітно змінило спосіб життя давніх людей, повідомляє The Conversation. Задовго до появи писемної історії короткочасне небесне явище, можливо, вплинуло на їхню поведінку в такий спосіб, що його наслідки відчуваються досі.

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Лашампська екскурсія — це короткочасний колапс магнітного поля Землі, названий на честь вулканічних полів у Франції. Під час цього епізоду магнітна сила планети впала нижче 10% від сучасного рівня, а захисна магнітосфера розділилася на кілька слабких полюсів, втративши свою надійну дипольність, яку ми спостерігаємо сьогодні. Унаслідок цього сонячні частинки й ультрафіолетові промені проникли глибше в атмосферу, а полярні сяйва, ймовірно, освітлювали небо далеко за межами звичних їм регіонів.

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Науковці Агніте Мухопадх'яй і Санджа Пановська з команди космічних фізиків використовували сучасне геопросторове моделювання, щоб реконструювати поведінку магнітосфери під час цього потрясіння. Їхня симуляція, результати якої були опубліковані в журналі Science Advances, показала розширення полярних сяйв у бік екваторіальних широт і збільшення проникнення сонячних енергетичних частинок, те, що вони називають "всеполярними" явищами, навіть за нормальної сонячної активності. Ця зміна, ймовірно, вплинула на візуальне і радіаційне середовище для життя в той час.

Археологиня Рейвен Гарві та його колеги досліджували європейські пам'ятки того періоду і помітили цікаве збільшення кількості дій, які могли захистити від ультрафіолетового випромінювання. До них відносяться більш інтенсивне використання печер, пошиття і носіння одягу по фігурі, а також нанесення охри на шкіру — можливо, в якості примітивного сонцезахисного крему. Цей сплеск збігається з появою ранніх Homo sapiens, тоді як у неандертальців спостерігалося менше свідчень вжиття таких заходів.

Звукова візуалізація події, що сталася 41 000 років тому

Результати дослідження не стверджують, що космічна погода знищила неандертальців або викликала людську революцію. Натомість вони припускають, що цей екологічний стрес-фактор міг підштовхнути до інновацій у сфері житла, одягу та символічної поведінки, сприяючи адаптації людини до навколишніх змін.

Як міждисциплінарне дослідження, воно підкреслює, що археологія і геофізика разом можуть пролити світло на "невидимі" сили минулого, такі як геомагнітні аномалії. Така співпраця не тільки збагачує наукове розуміння, а й пропонує перспективи того, як людство історично реагувало на екологічні потрясіння.

Вченими також було експериментально доведено, що охра фільтрує ультрафіолетове випромінювання, і її використання ранніми людьми почалося задовго до 41 000 років тому, що свідчить про те, що прагматичне застосування було знайоме ще найдавнішим з наших предків.

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