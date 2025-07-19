Космос мало не вбив людство: як Земля пережила магнітний колапс 41 000 років тому
Незначна космічна зміна, що сталася близько 41 000 років тому, могла на короткий час змінити життя на Землі — без будь-яких явних слідів у скам'янілих кістках або кам'яних знаряддях, але через зміни в невидимому щиті навколо планети.
Одного разу в небі над Землею сталося щось незвичне, що, можливо, непомітно змінило спосіб життя давніх людей, повідомляє The Conversation. Задовго до появи писемної історії короткочасне небесне явище, можливо, вплинуло на їхню поведінку в такий спосіб, що його наслідки відчуваються досі.
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Лашампська екскурсія — це короткочасний колапс магнітного поля Землі, названий на честь вулканічних полів у Франції. Під час цього епізоду магнітна сила планети впала нижче 10% від сучасного рівня, а захисна магнітосфера розділилася на кілька слабких полюсів, втративши свою надійну дипольність, яку ми спостерігаємо сьогодні. Унаслідок цього сонячні частинки й ультрафіолетові промені проникли глибше в атмосферу, а полярні сяйва, ймовірно, освітлювали небо далеко за межами звичних їм регіонів.
Науковці Агніте Мухопадх'яй і Санджа Пановська з команди космічних фізиків використовували сучасне геопросторове моделювання, щоб реконструювати поведінку магнітосфери під час цього потрясіння. Їхня симуляція, результати якої були опубліковані в журналі Science Advances, показала розширення полярних сяйв у бік екваторіальних широт і збільшення проникнення сонячних енергетичних частинок, те, що вони називають "всеполярними" явищами, навіть за нормальної сонячної активності. Ця зміна, ймовірно, вплинула на візуальне і радіаційне середовище для життя в той час.
Археологиня Рейвен Гарві та його колеги досліджували європейські пам'ятки того періоду і помітили цікаве збільшення кількості дій, які могли захистити від ультрафіолетового випромінювання. До них відносяться більш інтенсивне використання печер, пошиття і носіння одягу по фігурі, а також нанесення охри на шкіру — можливо, в якості примітивного сонцезахисного крему. Цей сплеск збігається з появою ранніх Homo sapiens, тоді як у неандертальців спостерігалося менше свідчень вжиття таких заходів.
Результати дослідження не стверджують, що космічна погода знищила неандертальців або викликала людську революцію. Натомість вони припускають, що цей екологічний стрес-фактор міг підштовхнути до інновацій у сфері житла, одягу та символічної поведінки, сприяючи адаптації людини до навколишніх змін.
Як міждисциплінарне дослідження, воно підкреслює, що археологія і геофізика разом можуть пролити світло на "невидимі" сили минулого, такі як геомагнітні аномалії. Така співпраця не тільки збагачує наукове розуміння, а й пропонує перспективи того, як людство історично реагувало на екологічні потрясіння.
Вченими також було експериментально доведено, що охра фільтрує ультрафіолетове випромінювання, і її використання ранніми людьми почалося задовго до 41 000 років тому, що свідчить про те, що прагматичне застосування було знайоме ще найдавнішим з наших предків.
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