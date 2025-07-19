Кінець кіноепохи: Microsoft відключив відеомагазин для Xbox

Microsoft офіційно закрила свій магазин Movies & TV на всіх цифрових майданчиках, включно з Xbox Store. Ця зміна, яка вже набула чинності, означає, що користувачі більше не зможуть купувати нові фільми або серіали безпосередньо на платформах Microsoft. Однак будь-який раніше придбаний контент, як і раніше, доступний через наявний застосунок Movies & TV, принаймні, на цей момент.

Related video

Це рішення являє собою останню главу в давно згаслої мрії компанії, яка почалася з дебюту Xbox One у 2013 році, повідомляє Game Developer. Спочатку позиціонована як "універсальна розважальна система" для ігор, телебачення і фільмів, ця стратегія була швидко скасована під новим керівництвом. Філ Спенсер, який змінив Дона Меттріка, переорієнтував Xbox на ігри, залишивши мультимедійні амбіції в минулому.

Важливо

Грати в Playstation та Xbox корисніше для мозку за фізичні вправи, — дослідження

Маркетплейс із суперечливою віхою

Незважаючи на відносно скромний вплив, відеомагазин Xbox не обійшовся без помітних моментів. У 2014 році він зіграв ключову роль у цифровому випуску фільму "Інтерв'ю" після того, як плани Sony з випуску фільму в кінотеатрах звалилися внаслідок гучної кібератаки. Випуск фільму викликав міжнародну полеміку через вигаданий сюжет про вбивство лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Microsoft разом із Google допомогли забезпечити випуск фільму в мережі в заплановані терміни.

Голлівудський експеримент Xbox так і не злетів

Однак ішлося не тільки про магазин фільмів. Microsoft колись керувала Xbox Entertainment Studios, недовговічною виробничою компанією, призначеною для випуску ексклюзивного контенту. Спадщина студії налічує лише кілька релізів — Halo: Nightfall, Atari: Game Over і кілька спеціальних випусків. Підприємство тихо зникло, як і реальна опора Microsoft у Голлівуді.

Sony, як і раніше, бачить цінність у мультимедіа

На відміну від Microsoft, Sony має прямий доступ до кіно і телебачення через Sony Pictures. Це дозволяє їй поповнювати свій цифровий магазин розважальними продуктами, які також слугують інструментами перехресного просування обладнання PlayStation. Одним з останніх релізів компанії став очікуваний багатьма сиквел-трилогія "28 Років потому". Без подібних активів відхід Microsoft з ринку, можливо, був неминучий.

Де дивитися фільми зараз

Після відходу Microsoft з кіноіндустрії сайт підтримки Xbox тепер направляє користувачів до інших сервісів, які, як і раніше, мають успіх. Як альтернативи пропонуються Amazon Prime Video, Apple TV і Fandango at Home — додатки, доступні на обладнанні Xbox. На даний момент це найкращі варіанти для тих, хто все ще переслідує мрію про розважальну систему під слоганом "все в одному".

Раніше Фокус писав про те, як крихітні іскри від рослин під час грози впливають на повітря. Дослідження показує, що електричні заряди на листі дерев під час гроз можуть генерувати хімічні речовини, які здатні впливати на якість повітря.

Також Фокус писав про побоювання фахівців з приводу того, що ШІ може стати розумнішим за людину всього за п'ять років. Архітектори штучного інтелекту попереджають, що він зможе перевершити людей практично в будь-якому завданні.