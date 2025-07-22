Тут народилися вампіри: за найдавнішою у світі легендою про кровопивць стоїть забуте сербське село

Задовго до того, як Брем Стокер написав "Дракулу", тихе селище Кісілєво, Сербія, потрапило на перші шпальти газет у 1725 році. Чоловіка, на ім'я Петар Благоєвич, звинуватили в тому, що він повернувся з могили, щоб харчуватися кров'ю своїх сусідів.

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Ця моторошна історія була настільки сенсаційною, що про неї написали в "Wienerisches Diarium", одній з найстаріших газет Австрії. На думку дослідників, це стало першим письмовим свідченням про вампірів в Європі, пише Arkeonews.

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Історія Благоєвича розгорталася як щось із жахливої казки. Селяни помирали за загадкових обставин, і страх перетворився на паніку, коли з'явилися чутки, що нещодавно похованого Благоєвича бачили вночі.

Копія австрійської газети "Wienerisches Diarium" від 21 липня 1725 року, в якій міститься перша зафіксована згадка про нібито вампіризм Петара Благоєвича Фото: Северная Корея хакеры

Його тіло дістали з могили, і, за словами переляканих місцевих жителів, на його губах була свіжа кров, а труп не розклався. Під час ритуалу, який увійшов в історію вампірських переказів, вони проткнули його серце колом, щоб чоловік не повстав знову.

Деякі науковці намагалися переосмислити цю подію. Клеменс Рутнер з Трініті-коледжу Дубліна припустив, що певну роль могла зіграти лінгвістична плутанина, коли термін "upior", що означає "погана людина" в болгарській мові, австрійські чиновники, можливо, неправильно витлумачили як "вампір".

Інші дослідники вказують на екологічні фактори, такі як інфекційні захворювання або теплові удари, як на ймовірні пояснення смертей.

Однак, попри скептиків, місцеві вчені, такі як Ненад Міхайлович, дотримуються офіційних версій, наполягаючи, що ця подія залишається однією з найстаріших задокументованих історій про вампірів.

Через століття село все ще носить сліди свого моторошного минулого. Хоча туризм ще не досяг Кісілєво, багато домогосподарств тихо дотримуються старих захисних традицій, зокрема використовують магію влахів.

Магія влахів, відома як Vlaška magija, залишається однією з найстійкіших систем вірувань у Східній Європі. Вона практикується переважно літніми жінками, відомими як баби, і є поєднанням давнього язичництва, поклоніння природі та ритуалів предків.

Захисні заклинання, прокляття та церемонії, пов'язані з місячними циклами, досі таємно проводяться в усьому регіоні. Часник, червона нитка та сіль залишаються основними предметами в будинках — символами старого світу, де межа між міфом і реальністю була дуже тонкою.

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З документальними свідченнями, що передують Дракулі майже на два століття, село пропонує не лише моторошну історію — воно є ключовою главою європейської культурної пам'яті.

Місцеві жителі сподіваються, що легенда одного дня вдихне нове життя в громаду, приваблюючи істориків та любителів таємниць.

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