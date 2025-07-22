Місцеві досі шанують це місце: у Монголії розпочали розкопки древніх курганів (фото)

Міжнародна команда археологів розпочала дослідження пагорба Бор Овоо у Монголії — місці, відомому багатою історією. Ці кургани, які часто споруджували для елітних членів кочових суспільств, можуть містити не тільки останки, а й різноманітні артефакти.

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Розкопки є частиною проєкту "Культура вершників", очолюваного турецьким істориком професором доктором Кюршадом Юлдуримом зі Стамбульського університету. Професор Юлдурим, визнаний провідним авторитетом у галузі кочових культур Центральної Азії, зараз очолює спільну експедицію разом із монгольськими експертами, метою якої є розгадка похоронних обрядів тюркських і монгольських предків, пише Arkeonews.

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Розкопки зосереджені на священних курганах, які датуються періодом від бронзового віку до XIII століття. Ці кургани, які часто споруджували для елітних членів кочових суспільств, можуть містити не тільки останки, а й різноманітні артефакти.

Розкопки є частиною проєкту "Культура вершників" Фото: Aişe Hümeyra Akgün – AA

Сам Бор Овоо розташований поруч із меморіальним комплексом уйгурського хагана Моєна Чура, що міцно закріплює це місце в духовній географії стародавньої Внутрішньої Азії.

"Цей пагорб був свідком сакральних ритуалів протягом понад 3200 років", — зазначив професор Юлдурим, наголосивши на значенні Бор Овоо в духовному житті тюркських і монгольських народів.

Попри офіційний дозвіл на розкопки, команда зіткнулася з сумнівом у доцільності досліджень з боку місцевих жителів, що свідчить про шанування цього місця навіть у наш час.

Проєкт поєднує археологічні польові дослідження з історичним аналізом та сучасними лабораторними випробуваннями. Наразі досліджуються п'ять основних курганів, і перші результати вказують на складну систему вшанування предків та символічні похоронні обряди.

Ці звичаї не тільки відображають цінності кочового життя, але й дають уявлення про культурний обмін з сусідніми цивілізаціями Сибіру та Внутрішньої Азії.

Ця співпраця об'єднує турецьких і монгольських вчених у рідкісному поєднанні практичного досвіду та академічної глибини. Такі фахівці, як доктор Ферхат Чіфтчі та професор Ердене Мягмар, беруть участь як в аналізі на місці, так і в документуванні результатів.

Очікується, що робота команди завершиться серією тримовних публікацій — турецькою, монгольською та англійською мовами — що забезпечить поширення знань за межі кордонів та академічних спільнот.

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Команда має амбітні плани розширити розкопки на історично багату долину Орхон.

"Монголія — це унікальний ландшафт для дослідження стародавніх тюркських цивілізацій", — сказав професор Юлдурим. Кожен артефакт, знайдений під шарами ґрунту та часу, сприяє глибшому розумінню духовної спадщини та культурної ідентичності цивілізацій минулого.

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