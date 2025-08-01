Розкрили походження невідомої речовини: прорив у вивченні древніх артефактів (фото)

У бронзових посудинах, похованих під 2500-річним храмом на півдні Італії, археологи виявили залишки меду. Вчені зазначають, що ця знахідка є найдавнішим прикладом його ритуального використання.

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Вчені досліджували бронзові глечики, знайдені у 1954 році в підземній камері в Пестумі, колись процвітаючій грецькій колонії поблизу сучасного Неаполя. Посудини містили липкі залишки, які впродовж десятиліть не піддавалися класифікації, пише Arkeonews.

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Недавнє дослідження Луціани да Коста Карвалью та Джеймса Маккаллаха з Оксфордського університету підтвердило, що ця речовина хімічно відповідає меду.

"Ми знайшли молекулярні докази, які переконливо підтверджують початкову гіпотезу — ці посудини колись містили справжній мед", — сказала Карвалью.

Вчені досліджували бронзові глечики, знайдені у 1954 році в підземній камері в Пестумі

Використовуючи комбінацію мас-спектрометрії, інфрачервоної спектроскопії та протеомних інструментів, команда ідентифікувала біомаркери, пов'язані конкретно із західною медоносною бджолою (Apis mellifera), такі як гексозні цукри та білки маточного молочка.

Аналіз також виявив сліди сполук, типових для старих сахаридів, а також металоорганічні сліди, утворені взаємодією між молекулами бронзи та цукру. Порівняння зі зразками старого меду та бджолиного воску з Італії та Греції підтвердило збіг.

Ці результати свідчать про те, що мед був поміщений у святиню не для кулінарного використання, а як частина ритуальної діяльності, ймовірно пов'язаної зі смертю або божественною присутністю — особливо з огляду на приховане розташування святині та наявність порожнього церемоніального ліжка.

Мед мав глибоке символічне значення в стародавніх культурах. У грецькій традиції він символізував чистоту, безсмертя та їжу богів — вважалося, що саме він підтримував життя самого Зевса в дитинстві. Його розміщення в запечатаній підземній камері вказує на навмисне принесення в жертву богам або померлим.

Старі аналізи минулих десятиліть не мали достатньої чутливості, щоб виявити конкретні молекулярні сліди, присутні тут. Використання методів термічного розділення, передової хроматографії та секвенування білків тепер встановило новий стандарт для ідентифікації органічних залишків в археологічному контексті.

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Ці знахідки відкривають можливість для повторного дослідження подібних артефактів з музейних колекцій, які раніше вважалися занадто пошкодженими для аналізу.

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