Таємниця загибелі цивілізації: вибух комети міг змінити історію людства 12 800 років тому

Близько 12 800 років тому фрагмент комети вибухнув над територією сучасної Луїзіани, США, спричинивши вибух, потужності якого вистачило б, щоб розплавити камінь до стану скла і знищити розвинену цивілізацію, заявили вчені.

Западину завдовжки близько 300 метрів було датовано за допомогою радіометричних методів та електронної мікроскопії, що дало змогу точно визначити час загадкового кліматичного зсуву, повідомляє DailyMail. Дослідники вважають, що це відкриття може означати виявлення першого кратера, що утворився внаслідок космічного вибуху в повітрі за часів молодого дріасу — періоду раптового глобального похолодання, пов'язаного з масовим вимиранням видів.

Важливо

Така знахідка підливає масла у вогонь давньої дискусії про гіпотезу удару в період молодого дріасу, згідно з якою в той час Земля зазнала бомбардування безліччю фрагментів комети. Автор книжок, присвячених цій темі, Грем Генкок побудував свою кар'єру на ідеї, що внаслідок такої події було знищено розвинену цивілізацію льодовикового періоду. Хоча його теорії часто відкидаються основним археологічним співтовариством, Генкок стверджує, що міфи, стародавні тексти і незрозумілі досягнення доісторичної інженерії вказують на втрачену главу в історії людства.

Доктор Аллан Вест із Comet Research Group, співавтор відкриття в Луїзіані, попередив, що атмосферні вибухи такого масштабу, які можна порівняти з тисячами ядерних вибухів, можуть відбуватися частіше, ніж вважалося раніше. Прикладами з минулого є вибух у Тунгусці 1908 року і метеорит у Челябінську 2013 року, обидва з яких були набагато меншими, ніж подія, про яку йдеться тут. Вест припускає, що катастрофа молодого дріаса могла бути спричинена не одним ударом, а проходженням Землі через потік уламків величезної комети.

Останніми роками люди отримали можливість спостерігати за метеоритними дощами і прольотом комет, навіть не підозрюючи про масштаби їхньої загрози для Землі Фото: Unsplash

Якби таке явище сталося сьогодні, наслідки були б куди більш руйнівними: глобальний колапс сільського господарства, масові втрати інфраструктури та мільйони жертв. Під час же льодовикового періоду наслідки вибуху, можливо, сприяли зникненню мегафауни, такої як мамонти і шаблезубі тигри. Сажа і пил в атмосфері могли занурити планету в тривалу і глибоку "зиму", змінивши екосистеми і також умови для виживання людини.

Незважаючи на десятиліття накопичення доказів, гіпотеза про зіткнення в період молодого дріасу залишається однією з найбільш спірних ідей у науці. Критики стверджують, що подібні незвичайні твердження вимагають конкретних доказів, тоді як прихильники кажуть, що дані все більше підтверджують їхню правоту. І Хенкок, і Вест визнають, що змінити вкорінені погляди буде нелегко, але вони розглядають кожне нове відкриття, таке як кратер у Луїзіані, як ще одну деталь у ще не розгаданій епопеї періоду молодого дріасу, що розділила вчених на два табори.

