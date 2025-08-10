У Польщі знайшли 222-грамове золоте намисто: воно могло належати стародавнім готам

Мисливець за скарбами і член Асоціації шукачів історичних слідів "DENAR Kalisz", Матеуш Лаховіч, виявив масивне зігнуте золоте намисто вагою 222 грами, насичена жовта поверхня якого вказує на майже чисте золото.

Археологи припустили, що цей виріб, знайдений у польському Каліші, може бути пов'язаний з готами, германським народом, який захопив Європу в пізньоримський період і період Великого переселення народів, повідомляє Arkeonews. Подібні прикраси були виявлені в Скандинавії, часто з вигравіруваними рунами, але на знайденому намисті немає ніяких подібних знаків.

Золоті кільця і браслети, подібні до цього, були не просто прикрасами. Вони були описані в ранньосередньовічній скандинавській традиції, увічненої в тексті "Поетична Едда". Це збірка давньоскандинавських віршів, записаних в Ісландії в XIII столітті на основі давніших усних традицій. У ній збереглися міфи, героїчні легенди та культурні цінності ранніх скандинавських суспільств. Такі намиста були потужними символами багатства, лояльності та лідерства. Правителі дарували їх воїнам, таким чином зміцнюючи узи вірності.

Матеуш Лаховіч тримає золоте намисто вагою 222 грами, знайдене неподалік від Каліша Фото: DENAR Kalisz

Прибуття готів зі Скандинавії до Польщі призвело до хвиль культурної взаємодії. Вони оселилися вздовж південного узбережжя Балтійського моря, залишивши сліди в регіонах Нижньої Вісли, Борі Тухольські та Крайна. Знахідки, подібні до намиста з Каліша, дають історикам більш чітку картину руху товарів, обміну ідеями та ремісничою майстерністю, спільних для готського і скандинавського світів. Крім своєї краси, намисто є фрагментом набагато ширшої історії — історії міграції, союзів і неминущого прагнення до престижу в історії людства.

