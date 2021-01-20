Учені та громадські діячі закликали Медведчука продовжувати переговори з ОРДЛО щодо звільнення утримуваних осіб

Низка українських культурних, громадських діячів і вчених написали відкриті листи до голови політради "Опозиційної платформи — За життя", народному депутатові Віктору Медведчуку з проханням докласти всіх зусиль для продовження переговорного процесу з представниками ОРДЛО і звільнити чотирьох утримуваних українців. Відповідні звернення вони опублікували на своїх сторінках у Facebook.

Культурні діячі, які підписали лист, серед яких відомі артисти Володимир Бистряков, Любов Титаренко, Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко, а також голова громадської організації СКМ Олександр Потьомкін констатували, що нинішня влада за останні місяці не зробила жодних кроків для того, щоб прискорити процес звільнення утримуваних осіб. Навпаки, представники підгруп в ТКГ неодноразово скаржилися, що українська сторона гальмує переговорний процес.

"Нас непокоїть байдужість багатьох державних діячів до цієї проблеми, адже йдеться про простих громадян, які мають захищати державу. Нас обурює риторика політиків партії війни, які хочуть загальмувати це звільнення. Ми розуміємо, що в умовах політичного протистояння, у Вас особисто летить потік інформаційної бруду наклепу і загроз, але ми сподіваємося, що це не зупинить вашу волю до врегулювання конфлікту на Донбасі, до досягнення миру і відновлення державних кордонів України. Нам стало відомо, що йдеться про чотирьох жінок, тому Ви, як благородний лицар, не зможете залишитися осторонь повернення їх з полону на Батьківщину. Не слухайте загроз, наклепу і брехні, вони ніколи не заплямують ту важливу справу, яку Ви робите для України. Ми з Вами, нехай допоможе Вам Бог! Він бачить, хто віддає свою любов і свої сили Україні, а хто лише прикриває патріотизмом свої чорні справи. Пам'ятайте — прості громадяни України завжди за Вас, тому що їм не потрібна ні війна, ні полон, ні пожежа в країні ", — йдеться в листі.

Зі свого боку, перший віце-президент АЕН України Анатолій Пешко нагадав, що представники ОРДЛО довіряють Вікторові Медведчуку набагато більше, ніж нинішній владі.

"Свідченням цього є пропозиція ЛДНР передати Україні групу утримуваних осіб за Вашого посередництва. Йдеться про жінок, літніх і людей, які страждають важкими захворюваннями. Україна зобов'язана повернути своїх громадян додому. В умовах повної політичної імпотенції нинішньої влада не залиште без уваги численні звернення родичів полонених. Ви завжди пропонували зробити обмін "всіх на всіх" і говорили, що в Російській Федерації з цим згодні. Зараз випала нагода повернути людей в односторонньому порядку. Українська влада в особі Леоніда Кравчука вже позначили, що будуть перешкоджати передаванню утримуваних осіб Вам. Більш того, пропонують вирішувати питання "на міждержавному рівні", визнаючи таким чином ОРДЛО незалежними державами. Це або непрофесіоналізм, або злочинна діяльність, відповідати за яку владі ще потрібно. Але зараз головне — долі людей ", — підкреслив Пешко.