У МОН пояснили, як будуть працювати школи, ВНЗ і дитячі садки після 25 січня

Список заборон буде діяти до кінця зими, хоча може бути продовжений і до березня.

Міністерство освіти опублікувало список того, що залишиться під забороною в освітніх закладах після скасування тотального локдауну, починаючи вже з понеділка.

"З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для навчальних закладів, визначені постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 №1236. У той же час додаткові обмеження, установлені на період 8-24 січня, втрачають силу", — повідомляється на сайті МОН в четвер, 21 січня.

Зокрема, під забороною залишається відвідування навчальних закладів:

групами більше 20 чоловік (крім садків, шкіл, а також позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти);

якщо понад 50% учнів або співробітників перебувають на самоізоляції через контакт з коронавірусним хворим.

Крім того, у навчальних закладах і після локдауну забороняється:

проводити масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи або класу і в присутності глядачів (відвідувачів);

Також самоізоляція з 25-го не закінчиться для тих, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з Криму, "крім осіб, щодо яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на COVID-19" .

Зазначена норма торкнеться як уже осіб, які навчаються, так і осіб, які тільки мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на підконтрольних Києву територіях.

"За сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти повинні продовжити навчання в змішаному або очному форматі", — зазначив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо: як зазначив днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на території України після завершення зимового локдауну будуть діяти обмеження "помаранчевої зони" карантину, причому, швидше за все, за його словами, обмеження продовжать до 31 березня 2021 року.