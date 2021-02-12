"112 Україна" поінформував ЄСПЛ про застосування санкцій і закликає суд прискорити розгляд справи

Закриття телеканалів привернуло увагу світової громадськості

Найближчим часом питання про закриття телеканалів може отримати свою оцінку і в Європейському суді з прав людини. Так, телеканал "112 Україна" повідомив в ЄСПЛ про повторне порушення його прав і основоположних свобод президентом України.

В офіційному листі вказується, що голова держави застосував до телеканалу спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Як наслідок цього "112 Україна" був позбавлений можливості здійснювати телевізійне мовлення в країні, виплачувати заробітну плату співробітникам.

Ці матеріали доповнили справу, яка розглядається ЄСПЛ з 2017 року за заявою № 45924/17 і стосується порушень прав і основних свобод телеканалу з боку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Ради національної безпеки і оборони України та президента України.

Закриття незалежних українських телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK стало топ-новиною не тільки в Україні, а й однією з найважливіших подій, на яку звернули увагу ЗМІ в усьому світі, повідомляє прес-служба телеканалу.

Більше тисячі видань запевнили, що міжнародна спільнота не проігнорує "обурливий факт" закриття "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Свою критичну позицію у відповідь на дії української влади проти свободи слова і на відсутність реакції влади на акції радикалів та створення "розстрільних списків" журналістів висловили як Європарламент, так і національні парламенти, кажуть у 112.

112 повідомляє, що міжнародна та Європейська федерації журналістів засудили відключення від ефіру українських телеканалів ZIK, NewsOne і "112". У їх заяві це рішення президента Володимира Зеленського названо "політично вмотивованим".

Нагадаємо, що раніше Європейський парламент прийняв резолюцію про виконання Угоди про асоціацію ЄС з Україною. Окремий розділ тексту резолюції присвячений питанню медіасередовища в Україні.

У прес-службі також повідомили, що провідні ЗМІ в більшості країн світу продовжують критикувати Володимира Зеленського за закриття трьох опозиційних телеканалів: "112 Україна", NewsOne та ZiK. Журналісти Reuters, Associated Press, Washington Post, а також тисячі інших мас-медіа обурені несправедливим обмеженням свободи слова в Україні.