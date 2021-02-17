Лідер теледивлення України медіагрупа StarLightMedia зміцнила свої позиції у 2020 році каналом №1

За підсумками року StarLightMedia стала медіагрупою №1 в Україні з часткою 26,16%. Вперше лідером медіаринку за увагою глядацької аудиторії став ICTV, а Новий канал і СТБ зберегли 4 і 5 місце відповідно. Феноменальні результати теледивлення продемонстрували улюблені проекти українців "Як вийти заміж" (17,5%), "Холостячка" (16,5%), "Холостяк" (13,7%), серіал "Пес" (16,3%) та гумористичне шоу "Дизель-Шоу" (16,7%).

У час коронавірусу, медіагрупа змогла переформовуватися, інвестувавши у здоров`я працівників понад 10 млн грн і реалізувала проект Remote, за яким співробітники, які можуть виконувати свої функції поза офісом, працюють віддалено. Увага до працівників – безумовна умова лідерства медіагрупи у непрості для креативної індустрії часи.

На початку 2020-го StarLightMedia першою серед ТВ-компаній в Україні перевела всі канали в HD, а також стала учасником знакової індустріальної зміни — кодування супутникового сигналу системою захисту Verimatrix. StarLightMedia змогла модернізувати власну супутникову передавальну станцію uplink, що передає сигнал на супутники AMOS-3 і AMOS-7 своїх телеканалів і десяти телеканалів-партнерів.

Стратегічним пріоритетом медіагрупи, крім виробництва якісного українського продукту в інтересах глядачів, є сталий розвиток. У 2020 році, орієнтуючись на цілі сталого розвитку ООН, група випустила перший у країні звіт про досягнення щодо гендерної рівності, запустила програму протидії домашньому насильству, інтегрувала обрані цілі як в операційній діяльності, так і в контент, наприклад, у проектах #красаврятуєсвіт і #СильнаЯ, а також в інформаційно-аналітичних програмах медіагрупи. Вже перший рік роботи над прогресом у сфері сталого розвитку приніс StarLightMedia важливі нагороди. Серед них визнання кейсу медіагрупи кращим у категорії "Суспільство" міжнародної премії Partnership For Sustainability Award від Глобального договору ООН. Проекту впровадження Womenʼs Empowerment Principles - найбільшим внеском у досягнення 5-цілі "Гендерна рівність" на загальнонаціональному конкурсі кейсів в сфері корпоративної соціальної відповідальності CSR Ukraine. Нагорода "HR Brand" відзначила системну роботу StarLightMedia над забезпеченням рівних прав та можливостей.

StarLightMedia увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України за версією "ТОП-100. Рейтинги найбільших" і отримала премію "HR-бренд Україна" за проект гендерної рівності "Womenʼs Empowerment Principles в дії".

ICTV — канал №1 за підсумками 2020-го ТВ-року

Уперше в історії мовлення ICTV став лідером серед національних телеканалів за підсумками року. Першою кнопкою канал був 160 днів у році і шість разів за результатами місяця. 2020-й став роком історичної перемоги. Канал отримав лідерську частку 9,95% за аудиторією віком 18-54 років, які проживають у містах з населенням понад 50 тис. жителів. Високі рейтинги каналу постійно забезпечують інформаційні випуски "Фактів". За рік випуски подивилися 29,3 млн глядачів. У 2020 році також недільна аналітична програма "Факти тижня" здобула безперечне лідерство серед підсумкових випусків національних телеканалів (з середньою часткою 12,89%). Це найкращий подарунок до ювілею, адже у лютому 2021-го "Факти тижня" святкують 15-річчя.

ICTV дбає про глядачів інвестуючи у чудовий розважальний контент. "Дизель Шоу", яке чітко асоціюється з ICTV, остаточно закріпило своє лідерство у жанрі ставши безумовним переможцем теледивлення у новорічну ніч. "Пес" — феноменальний серіал міцно тримає лідерство і впевнено дивиться у перед з середньою часткою 12,29% досягаючи у прем’єрах рекордів частки 22,23%.

Канал інвестує в оригінальні україномовні прем’єри – яскраву 12-серійну пригодницьку комедію "Козаки. Абсолютно брехлива історія", зняту за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Перші дві серії стали найбільш рейтинговим продуктом дня на українському ТБ із середньою часткою 11,58%.

У соцмережах ICTV також активно просувається вперед. Торік Facebook-сторінка каналу стала найпопулярнішою серед сторінок національних мовників, адже зросла удвічі і майже досягла позначки 1 млн підписників. Неймовірну швидкість зростання показала сторінка у Facebook "Дизель Шоу — Гумор ICTV", за рік вона збільшилася у 20 разів. Наші глядачі поступово нарощують фанбазу і в YouTube, адже канал серіалів ICTV зріс удвічі за підписниками та переглядами. Крім того, інформаційний попит дав можливість YouTube-каналу "Факти ICTV" поставити абсолютний рекорд від часу заснування 2013 року — 30 млн переглядів.

Рекорди за переглядами та успіхи у соцмережах, 2020 рік "Нового каналу"

2020 року "Новий канал" побив відразу декілька рекордів. Частка каналу за аудиторією 18-54 (50+) вперше за минулі 10 років перевищила 7,5%, а за аудиторією віком 25-34 (50+) канал став лідером телеперегляду в України з часткою понад 10%. Старт четвертого сезону програми "Від пацанки до панянки" з часткою 11,17% поступився серед реаліті лише іншим програмам Групи — "Холостяку" та "Холостячці" на СТБ. Десятий сезон "Хто зверху?", другий сезон "Діти проти зірок" і четвертий сезон "Кохання на виживання" стали найкращими в історії проектів. Лідерами у своїх слотах за аудиторією віком 25-34 стали "Хто зверху?", "Аферисти в мережах", "Від пацанки до панянки", "Діти проти зірок", "Кохання на виживання", "Супер топ-модель по- українськи", "Орел і Решка", "Ревізор", а "Хто зверху?" став лідером слоту ще й за комерційною аудиторією віком 18-54, вибірка (50 тис. +).

Не менш вдалим був рік і для YouTube-каналу "Нового". У постшоу "Предметка" понад 5 млн переглядів лише за два місяці. Перший веб-серіал StarLightMedia FAKE зібрав більш як 2,1 млн переглядів. Сам YouTube-канал перейшов у статус total grade А- у глобальному рейтингу SocialBlade.

У межах промокампанії "Супер топ-моделі по-українськи" на київській станції метро "Лук’янівська" відкрили арт-простір #красаврятуєсвіт, і соціальні меседжі від учасниць модельного реаліті побачили понад 500 тис. пасажирів, а соціальні ролики проекту в інтернеті переглянули більш як 1,4 млн разів. Але на цьому соціальна місія "Нового каналу" не закінчилася: до прем’єри "Перших ластівок. Zалежні" на сайті "Нового каналу" у співпраці з соціальними проектами "Ла Страда-Україна" та #stop_sexтінг запустили спецпроект "Моя НеZалежність" з інформаційними матеріалами для підлітків. За тиждень показу "Перших ластівок. Zалежні" на гарячу лінію "Ла Страда", яка тепер допомагає не лише підліткам, але й людям віком від 18 до 25 років, звернулися понад 10 тис. людей.

СТБ у 2020 році: успіх серіальної стратегії, гучні премʼєри, проекти-події і редизайн

2020-й рік став роком нового обличчя СТБ: репозиціонування, оновлення візуальної графіки, нова маркетингова та серіальна стратегії зміцнили його образ як телеканалу найкращих серіалів, унікальних реаліті, улюблених великих шоу. СТБ залишається лідером українського ефіру, виробляючи понад 80% мовлення самостійно.

У травні 2020 року СТБ оголосив старт нового романтичного реаліті, в якому обирає жінка, "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Перша українська адаптація успішного формату The Bachelorette стала найгучнішою подією на телевізійному ринку і однією з найбільш обговорюваних прем’єр осіннього сезону. Щоп’ятниці "Холостячка" була лідером слоту, СТБ вісім з десяти днів показу був лідером дня, а "Вікна-новини" о 22:00 входили до топ-5 найкращих програм дня. Фінал, під час якого Ксенія Мішина зробила свій вибір, узяв найвищий показник — найкраща програма 2020 року серед праймових проектів (частка за комерційною аудиторією — 22,63%, під час фінального вибору — 34,1%). Випуск "Вікна-новини" о 22:00 у день фіналу "Холостячки" мав частку 20,68%, це рекорд за минулі 4,5 року.

Романтичне реаліті "Холостяк-10" навесні 2020 року стало лідером телеперегляду і проектом з найкращою динамікою частки щодо минулого сезону. Щоп’ятниці "Холостяк" був серед лідерів дня за комерційною аудиторією віком 18-54 (50 тис. +). Зокрема, за жінками віком 25-54 частка "Холостяка" становила 18,27%, що на 68% вище за частку найближчого конкурента. Частка постшоу "Холостяк. Життя після проекту" становила 18,98% за аудиторією віком18-54 (50 тис. +) і стала рекордною для весняного сезону на СТБ. Загалом 10-й сезон проекту подивилося 14,61 млн. українців старше чотирьох років (44,35% телевізійної аудиторії).

Уперше телеканал СТБ у межах промо романтичного реаліті реалізував соціальну кампанію проти стереотипів #СильнаЯ, в якій 14 відомих жінок розповіли особисті історії протистояння суспільним стереотипам. #СильнаЯ розповідала про любов у відносинах, виховання дітей, поєднання кар’єри і сім’ї, розподіл гендерних ролей, самореалізацію та шляхи до мрії і показала абсурдність таких стереотипів, як: "тобі допоміг чоловік, ти сама нічого не досягла б", "сильна жінка не може бути жіночною", "коли вже діти?", "кому ти потрібна з трьома дітьми?", "ти проміняла сім’ю на кар’єру", "ти нічого не робиш" тощо. Відеоінтерв’ю виходили щодня протягом двох тижнів до старту "Холостячки" на всіх діджітальних майданчиках СТБ і разом зібрали понад 5 млн переглядів.

За підсумками року перегляди проектів СТБ на YouTube у порівнянні з 2019-м зросли на 6%, а час перегляду збільшився на 31%. Перший випуск проекту "Холостячка" потрапив до списку програм, які найбільше переглядаються, за 2020 рік на YouTube в Україні. У 2020-му нацвідбір на Євробачення став найпопулярнішим від 2016 року. У фіналі одночасно дивилися пряму трансляцію 54 653 людини. Проекти, які постійно потрапляли у тренди YouTube: "Холостячка", "Холостяк", "МайстерШеф", "Хата на тата", "Один за всіх", "Звана вечеря". У 2020-му вперше відбувся обмін контентом між СТБ і "Новим каналом". Найефективнішим виявився обмін проектом "Аферисти в мережах": відео, які були давно опубліковані на "Новому каналі", глядачі СТБ із задоволенням побачили вперше. Публікація відбувається епізодами, один епізод у середньому набирає майже 200 тис. переглядів, а загалом опубліковані епізоди набрали приблизно 6 млн переглядів.

StarLightMedia дякує всім своїм співробітникам, які у важкий 2020 зробили ці досягнення можливими.

Про компанію

StarLightMedia — українська компанія-лідер як з виробництва та дистрибуції контенту, так і з телеперегляду за підсумками 2020 року, її частка ринку за аудиторією становить 26%[1]. Об’єднує телеканали ICTV, СТБ, "Новий канал", ICTV Ukraine, "ОЦЕ", М1 та М2. Щодня проекти групи дивляться майже 16 млн глядачів. За місяць аудиторія становить 31 млн українців.

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[1] Дані дослідження ТВ-аудиторії стосуються ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — «Комунікаційний Альянс». Дані надані SLM, використовувався показник Cov%. Дані розраховані за 2020 рік для аудиторії віком 18-54, вибірка «50 тис. +».