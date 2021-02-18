В Україні смертність на 1 млн населення вище, ніж в великих європейських країнах, — блогер

За 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що, за підрахунками блогера, на 5,6% більше, ніж в середньому за попередні 5 років.

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ та інших держорганів, опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, в якому він порівняв опубліковані Держстатом України дані по смертності за 2020 рік і попередні пʼять років.

"У грудні зростання смертності становило 33,8%, всього померло 67 663 людини, додаткова смертність склала 17 099 осіб порівняно з 2015-2019 роками. Це означає, що в грудні вмирало на 552 людини більше, ніж у середньому за попередні 5 років", — написав Істребін.

Він зазначив, що за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що, за його підрахунками, на 5,6% більше, ніж у 2015-2019 роках.

"Всього додаткових смертей за рік 32 574. З огляду на, що розгул коронавірусної інфекції у нас почався з другої половини року, то логічно порахувати додаткові смерті в другому півріччі, вони склали 48 259", — написав Істребін.

Також він підкреслив, що, з огляду на кількість населення в Україні, яка постійно скорочується, коректніше було б вважати смертність на 1 млн населення.

"Зростання смертності в грудні склало 36,1% порівняно з 5-річної середньою, зростання смертності за підсумками року склало 7,3%. Народжуваність впала на 5% за підсумками року", — написав Істребін.

Також він опублікував інфографіку, згідно з якою добова смертність на 1 млн населення в Україні в грудні 2020 року перевищила цей же показник в Польщі, Німеччині, Великобританії, Франції та Італії.

[ + – ] Добова смертність на 1 млн населення в Україні та інших великих країнах Європи в 2020 році Фото: Евгений Истребин / Facebook

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Зазначимо, раніше Держстат України повідомляв, що за 11 місяців 2020 року населення України скоротилося майже на 300 тисяч осіб. Науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко, коментуючи цю цифри, заявила, що в Україні ще з радянських часів коротка тривалість життя, а народжуваність впала.