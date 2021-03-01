Оксана Марченко оголосила дату виходу нового проекту "Паломниця"

У короткому трейлері телеведуча розповідає, що завжди подумки дякує Пресвятій Богородиці і Богу.

Оксана Марченко оголосила дату прем'єри свого нового проекту "Паломниця". Перший фільм вийде в п'ятницю, 5 березня. Про це телеведуча написала на своїй сторінці в Instagram.

На відео Оксана Марченко прогулюється по території Києво-Печерської Лаври і ставить у церкві свічку. У короткому трейлері телеведуча розповідає, що завжди подумки дякує Пресвятій Богородиці і Богу за те, що в найважчі і небезпечні моменти життя не залишають її.

"Скільки жахливого може статися, якщо поруч немає того, хто незримо оберігає тебе від усякого зла. І якщо навіть настає важке випробування, я бачу тільки одні сліди на піску — сліди Бога, який несе мене на руках", — говорить Оксана Марченко в трейлері проекту.

З 5 березня фільм "Паломниця" виходитиме щоп'ятниці. Подивитися його можна буде на YouTube-каналі телеведучої.