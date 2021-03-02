Віктор Медведчук спростував інформацію про розкол в ОПЗЖ: У нас завжди були дискусії, але ми знаходили спільну мову

Останнім часом у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що в партії "Опозиційна платформ — За життя" складна внутрішня ситуація. Нібито під час місцевих виборів у різних груп впливу в ОПЗЖ були розбіжності через кандидатів, а також нібито Сергій Льовочкін може бути причетний до введення санкцій проти голови Політради партії Віктора Медведчука. Власне Медведчук цю інформацію спростував, назвавши подібні "вкидання" брехнею, покликаними внести розкол в ОПЗЖ. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС News Україна.

Парламентарій підкреслив, що дискусії — це не розбіжності й усі рішення в партії ухвалювалися та ухвалюються колегіально.

"У нас всередині партії, якщо йдеться про керівництво, нічого не змінилося. У нас завжди були дискусії з приводу і висунення кандидатів, і висунення з наших депутатів керівників місцевих рад. Але ми завжди знаходили спільну мову. Я очолюю Стратегічну раду, в яку входять чотири людини, й у нас усі рішення ухвалюються консенсусом. Тому всі ці розмови: Льовочкін, Іванов, Петров, який нібито ініціював санкції, — знаєте, я розцінюю це як брудне, висмоктане з пальця марення, мета якого одна — внести розкол у нашу партію", — сказав Медведчук.

Також він додав, що з кінця минулого року згідно з усіма соціологічними дослідженнями "Опозиційна платформа — За життя" посідає провідні позиції, і це найкраще підтвердження того, що політика та стратегія партії обрані правильно й підтримуються людьми.

"Я в політику прийшов наприкінці 90-х, і ще тоді я говорив, що треба вчитися у комуністів і соціалістів надійній роботі за принципом "двері в двері, вухо у вухо". Це означає йти до людей і пояснювати. Сьогодні є нововведення, не обов'язково двері в двері та вухо у вухо, зараз і з дверима, і з вухами проблема. Ментальність людей змінюється. Треба працювати в соцмережах. Якщо там сьогодні сидить багато населення, треба робити все можливе, не тільки телеканали", — зазначив Віктор Медведчук.

Раніше народний депутат України голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що, незважаючи на всі складнощі, які виникають в опозиції останнім часом, і масові репресії з боку влади, за всіма соціологічними дослідженнями ОПЗЖ продовжує утримувати провідні позиції. Парламентарій підкреслив, що він і його однопартійці робитимуть все, щоб розкрити людям очі на беззаконня влади, очолюваної Володимиром Зеленським.