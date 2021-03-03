У Києві обікрали автомобіль в.о. голови САП, — ЗМІ

Потерпілий нібито сам звернувся в поліцію і розповів, що інцидент стався на вулиці Олени Теліги.

Невідомі в Києві обікрали автомобіль в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За словами джерела, Грищук зателефонував у поліцію і повідомив про інцидент.

Він розповів, що невідомі розбили скло Land Rover Discovery, який був припаркований на вулиці Олени Теліги, і вкрали відеореєстратор.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за ч 3 статті 185 Кримінального кодексу ("Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або така, що завдала значної шкоди потерпілому", що карається позбавленням волі на термін від трьох до шести років)", — сказано в повідомленні.

Раніше в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, ймовірно, проник в один з кабінетів лікарні "Охматдит" і викрав датчик від сканера УЗД вартістю близько 250 тисяч гривень.

Чоловіка затримали через кілька днів після скоєння ймовірного злочину. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області.