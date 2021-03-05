Оксана Марченко випустила перший фільм свого авторського проекту "Паломниця"

Оксана Марченко випустила свій новий авторський проект "Паломниця". Першу серію вже можна подивитися на офіційному YouTube-каналі телеведучої, передає "Перший Незалежний".

На своїй сторінці в Instagram Оксана Марченко написала, що свій паломницький шлях починає з Києво-Печерської лаври — однієї з найбільших святинь православʼя. Історія цього монастиря вийде в двох частинах.

"Цей фільм двосерійний, хоча про Лавру можна говорити нескінченно — так нескінченні історії її святих, історії зцілень і чудес у тих, що живуть зараз… Але головне, якщо ви знайдете свої відповіді на складні питання… Тільки не поспішайте з висновками: у нас довгий шлях", — написала автор проекту у себе в Instagram.

Проект "Паломниця" знятий в жанрі авторського кіно. Це цикл фільмів з 12 серій про паломництво в найдавніші православні монастирі України, де знайдуться відповіді на всі питання, які зазвичай соромно поставити. У всіх фільмах є свої герої, які розповідають, що з ними сталося і як віра допомогла їм вижити в певних обставинах.

"Паломниця" виходитиме щопʼятниці на YouTube-каналі телеведучої. Першу серію вже можна подивитися, перейшовши за посиланням.