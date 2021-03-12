Ведуча продовжує розповідь про православні святині

Оксана Марченко випустила другий фільм свого авторського проекту "Паломниця". Це 2 серія про одну з найдавніших святинь православного світу.

"Продовжую розповідь про своє паломництво і мої нові відкриття... Я вже говорила, що теми, герої і події — не випадкові... Сьогодні виходить другий фільм про Києво-Печерську лавру... Ви дізнаєтеся про те, як 50 метрів можуть змінити життя на 180 градусів... ", — написала Оксана Марченко на своїй сторінці в Instagram.

Цей фільм присвячений темі покаяння. Священики розкажуть про таїнство сповіді і про зустріч душі з Богом після смерті. А герой серії у відвертому інтерв'ю поділиться своєю історією про те, як каяття в гріхах перед Всевишнім кардинально змінило його життя, повідомляє Перший незалежний.

Фільми проекту "Паломниця" — це не художня вигадка, а реальне паломництво в православні монастирі України. У цій серії буде розповідь про те, як Оксана Марченко несла свій послух на лаврській кухні. Подивитися прем'єру можна на офіційному YouTube-каналі телеведучої.