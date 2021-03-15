Оксана Марченко в другій серії фільму "Паломниця" приготувала борщ для лаврських ченців

Оксана Марченко зазначила, що найсекретніший інгредієнт будь-якої страви на монастирській кухні — це молитва.

Цієї п'ятниці, 12 березня, вийшла друга серія авторського проекту Оксани Марченко "Паломниця", якою завершується розповідь про Києво-Печерську лавру. Під час зйомок цього фільму Оксана Марченко несла послух на монастирській кухні, тут телеведучій вдалося дізнатися секрет приготування знаменитого пісного лаврського борщу та рибних котлет, передає Перший Незалежний.

Як сама Оксана зізналася у фільмі, вона дуже любить готувати і була рада отримати послух у Києво-Печерській лаврі саме на кухні. Тут телеведуча була захоплена тим, які смачні страви готують послушники, не маючи дорогих кухонних комбайнів, сковорідок із тефлоновим покриттям і стильною посуду.

Тут же вона познайомилася із завідувачкою виробництвом трапезної Києво-Печерської лаври Галиною Філіпповою, яка й розкрила глядачам "Паломниця" всі секрети приготування лаврських страв.

Галина Петрівна поділилася, що щодня послушникам на кухні доводиться готувати загалом на 800 осіб (більше 200 з яких — братія монастиря). І тим не менше тут намагаються не готувати "як в їдальні", а кожній страві надати особливий смак.

Наприклад, знаменитий пісний лаврський борщ виходить з таким кисло-солодким присмаком завдяки яблукам і готується без приправ.

"Яблука дуже добре додавати в борщ. Яблука дають смак і запах, особливо якщо "Антонівка", то дуже добре. Й аромат, і смак, дає кислинку і солодкість. Приправи ми не додаємо. Замість приправ використовуємо селеру, моркву, кріп і трохи грибів для аромату", — розповіла Галина Петрівна.

Оксана Марченко зазначила, що всі інгредієнти в монастирському борщі натуральні. І дуже важливо, що тут його варять навіть без томатної пасти, а замість неї додають томатний сік і лечо з болгарським перцем.

Галина Петрівна також відкрила Оксані Марченко секрет приготування рибних котлет, які готують в Лаврі й за смаком нагадують курячі.

Секретним інгредієнтом цієї страви є мед, який, за словами начальниці кухні, вбиває запах риби.

Підсумовуючи, Оксана Марченко зазначила, що найсекретніший інгредієнт будь-якої страви на монастирській кухні — це молитва.

Нагадаємо, що ви можете прочитати інтерв'ю Оксани Марченко з намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Павлом за посиланням.

Другий епізод "Паломниці" вже опублікований на YouTube-каналі Оксани Марченко в п'ятницю, 12 березня.

Перший фільм вийшов на офіційному YouTube-каналі телеведучої 5 березня. Це перша частина історії про Києво-Печерську лавру — її секрети, традиції та людей.