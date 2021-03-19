Оксана Марченко у фільмі "Паломниця" показала унікальні кадри вінчання з Віктором Медведчуком

У третьому фільмі Оксани Марченко "Паломниця" розкривається тема любові і Таїнства вінчання. У цій серії телеведуча поділилася унікальними кадрами свого вінчання з Віктором Медведчуком у Криму 17 років тому.

Вінчання вже відомої на той час телеведучої і політика відбулося 17 років тому у Фороській церкві в Криму. Вінчав Оксану Марченко та Віктора Медведчука тодішній предстоятель УПЦ — Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан).

"Ми часто жартуємо: "Я молилася — і Бог послав мені тебе, ти не молився — і тобі дісталася я". Згадуючи сьогодні наше вінчання, ніби подорожую у часі. Ось Блаженніший Володимир, духівник нашої сім'ї. Ясновельможна людина, Царство йому небесне. Блаженніший сам запропонував нам обвінчатися у Фороській церкві. Це було дуже зворушливо", — розповідає Оксана Марченко. Як згадує телеведуча, Таїнство вінчання почалося із заручин.

"Ми встали лицем до вівтаря, і священик дав нам запалені свічки, які символізують чистоту помислу. Звучить молитва, якою Блаженнійший просить Бога про дарування нам дітей, любов та інші життєві блага. Мені завжди було цікаво, чому обручки надягає священик і тричі обмінює їх між тими, хто вінчається", — цікавиться у фільмі Оксана Марченко.

Намісник Троїцького Іонинського чоловічого монастиря, архієпископ Обухівський Іона, який взяв участь в зйомках, пояснює:

"Перстень — це найдавніший символ влади. Тобто завжди перстень означає владу над кимось. Тому подружжю — і чоловікові, і дружині — дається перстень. Вони взаємно одне над одним панують. Відповідно, один панує, інший підкоряється, і навпаки", — каже владика.

Також Оксана Марченко нагадала, що в Таїнстві вінчання є давні традиції. Наприклад, питання, наскільки взаємне рішення вступити в шлюб є серйозним, обдуманим і щирим і чи не пов'язані молодята будь-якими обіцянками перед іншими людьми.

Або ж використання вінців.

"Вінець — це символ перемоги, у цьому випадку — символ перемоги над плоттю. Тому що ми знаємо, що історично завжди люди вступали в шлюб у цнотливому стані. Тобто вони намагалися берегти цноту. Коли на голову тих, хто вінчаються, кладуть вінець — це вінець перемоги. Перемоги над своєю плоттю, своїми пристрастями. Й ось вони зараз, як мученики, увінчуються вінцями, тому що вони витерпіли, вони перемогли плоть та отримують гідну нагороду", — пояснює архієпископ Іона.

Також телеведуча поділилася спогадами про те, як їм із чоловіком під час вінчання дали випити вино з однієї чаші.

"Ось нам дали випити одну чашу. Це означає, що відтепер і радості, і прикрості ми будемо ділити навпіл. Але найбільшим для мене було створення єдиного цілого з двох людей в цьому Таїнстві. Це відбувається, коли священик тричі проводить пару навколо аналоя", — говорить Оксана Марченко.

Владика Іона пояснює, що коло — це символ вічності, і ходіння тричі навколо аналоя символізує те, що подружжя вже у вічності завжди будуть подружжям.

Нагадаємо, що "Прочанка" — це цикл фільмів про Бога. Проект — не художній вимисел, а реальне паломництво Оксани Марченко в православні монастирі України.

Третя серія знята в Іонинському та Вільшанському монастирях. Подивитися її разом із першою і другою серіями про Києво-Печерську лавру можна на YouTube-каналі Оксани Марченко.