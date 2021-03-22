Відомий актор у фільмі Оксани Марченко "Паломниця" розповів, як підготуватися до причастя

Сморигін зазначив, що причастю повинні передувати пост і сповідь — Таїнство покаяння, під час якого людина повинна "скинути" із себе тягар гріхів.

Відомий український актор, учасник "Дизель шоу" Євген Сморигін у третій серії авторського фільму Оксани Марченко "Паломниця" пояснив, як підготуватися до Таїнства Причастя.

Під час зйомок фільму актор розповів Оксані Марченко, як прийшов до першого у своєму житті причастя в Свято-Успенській Почаївській лаврі.

Сморигін зазначив, що причастю повинні передувати пост і сповідь — Таїнство покаяння, під час якого людина повинна "скинути" із себе тягар гріхів.

"Перше причастя. Нас підготували, сказали, про які гріхи розповідати — про найтяжчі. Як говорив святий преподобний Серафим Саровський, "спочатку великі камені приберіть з поля, які видно, а там вже далі вдивляєшся — ще менший камінчик, ще менший камінчик". Й ось найбільші — це ті, про які ти знаєш, пам'ятаєш про це, шкодуєш", — говорить Сморигін.

Після першої сповіді батюшка благословив Сморигіна причащатися. Актор розповів, що ще ніколи в житті не відчував таких дивовижних почуттів.

"І ми виходимо з храму — і тут Господь явив мені перше чудо. Мені стало так добре, як ніколи не було в житті. І просто ось так по тілу пробігає дрібне тремтіння. Я люблю! І люблю весь світ!" — поділився Сморигін.

Нагадаємо, "Паломниця" — це цикл фільмів про Бога. Проект — не художній вимисел, а реальне паломництво Оксани Марченко в православні монастирі України.

Третя серія знята в Іонинському й Вільшанському монастирях. Подивитися її разом із першою і другою серіями про Києво-Печерську лавру можна на YouTube-каналі Оксани Марченко.