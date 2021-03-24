Створювали сім'ю в складних обставинах: Марченко у фільмі "Паломниця" розповіла, як полюбила Віктора Медведчука

Оксана Марченко вважає, що вони дуже різні люди, і дивується, як такі протилежності могли створити настільки міцну сім'ю.

Телеведуча Оксана Марченко вважає, що вона з чоловіком Віктором Медведчуком дуже різні люди, які люблять одне одного по-справжньому. Про це вона розповіла в третій серії фільму "Паломниця".

За її словами, на 20-річчя знайомства з чоловіком написала есе, де і висловила всі свої думки з приводу їхнього спільного життя.

Оксана Марченко вважає, що вони дуже різні люди, і дивується, як такі протилежності могли створити настільки міцну сім'ю.

"На 20-річчя нашого з чоловіком знайомства я написала есе, яким хочу поділитися з вами. Дивно. Дивно, що ми так довго живемо разом. Дивно, тому що ми дуже різні люди. Іноді протилежності. Наприклад, ти любиш усамітнення, мені подобається, коли будинок повний гостей. Ти любиш холод, я — тепло. Ти любиш фільми, а я люблю почитати. Ти завжди спокійний, а я, можливо, занадто емоційна. Ти — жайворонок, а я — сова. Ми пройшли дуже складний шлях. У складних обставинах ми створювали нашу сім'ю і вчилися по-справжньому любити і берегти одне одного", — говорить вона.

Марченко впевнена, що розгадка їхнього щасливого сімейного життя і безмежної любові в тому, що вони не шукали щастя кожен сам для себе, а тільки одне для одного.

"Коли тобі важко, я йду молитися за тебе. Коли погано мені, ти лікуєш мене своєю турботою і любов'ю. Напевно, у цьому розгадка, ми не шукали щастя кожен для себе, ми шукали його одне для одного, і тому отримали його подвійно. Але знайти не складно, складно по-справжньому полюбити, саме в цьому криється весь секрет", — додала дружина Віктора Медведчука.

Також вона розповіла, що в історіях своїх героїв вона намагалася показати, як знайти свою другу половинку і прожити все життя з нею щасливо.