Порятунок прийшов в Іонинському монастирі: Марченко зізналася, що 19 років тому важко перехворіла на туберкульоз

Про це телеведуча розповіла у своєму проекті "Паломниця"

Телеведуча Оксана Марченко 19 років тому перехворіла на туберкульоз. Про це йдеться в третій серії авторського фільму "Паломниця".

Оксана Марченко розповіла, що про поставлений діагноз знали тільки два лікарі. Не говорила вона про хворобу ні батькам, ні чоловікові, щоб їх не засмучувати.

Хвороба в Марченко дуже швидко прогресувала, тому знадобилося негайне лікування, яке незабаром дало побічний ефект: почав пропадати слух і зʼявилися галюцинації.

"19 років тому я захворіла на туберкульоз. Крім двох лікарів, про мій діагноз ніхто не знав. Не говорила я про це і вдома, дуже боялася засмутити чоловіка і батьків, а для чужих — не хотіла стати ізгоєм. Хвороба швидко прогресувала. Гостра форма вимагала негайного лікування. Препарати були жорсткими, щоденні інʼєкції болючі, мене чекала терапія протягом року. Скоро проявилися побічні дії від приймання ліків, я почала втрачати слух, зʼявилися галюцинації", — розповіла вона.

За її словами, чудо сталося в Іонинському монастирі Московського патріархату, куди її привели друзі і де вона не могла стримати сліз.

Телеведуча почала бувати там на богослужіннях. Саме в церкві їй ставало легше — проходила нудота, відступав головний біль.

"Через пів року терапії, під час чергової компʼютерної томографії, мій лікар ахнув. Від хвороби не залишилося і сліду", — додала Марченко.