Страхова звинуватила Зеленського у лобіюванні великих торгових мереж на шкоду малому та середньому бізнесу

Радниця президента Вікторія Страхова стверджує, що існують докази того, що Володимир Зеленський лобіює інтереси великих торговельних мереж на шкоду малому та середньому бізнесу. Про це розповів у Facebook політолог, голова Інституту "Діалог" Андрій Миселюк.

"Ще у п’ятницю вона написала про те, що Зеленському варто було б частіше читати її Фейсбук, щоб зрозуміти всі тонкощі з проблемою еквайрингу. Мовляв, позиция президента насправді грає на руку "Епіцентрам" та "АТБ", — розповів Миселюк.

В середу 24 березня Страхова зробила ще одну публікацію, де закликала соратницю Міхо Саакашвілі Марію Барабаш оприлюднити запис наради з участю президента. "Де буцімто розкриваються справжні наміри Зеленського щодо підтримки великих мереж, а не МСБ. При цьому вона наголосила, що сама Барабаш та Саакашвілі "підставляють президента", звинувативши і їх у лобіюванні інтересів монополістів", — написав експерт.

На його думку, ситуація може негативно вплинути на репутацію Зеленського в очах західних партнерів та на його рейтинги всередині країни.

"Це дуже цікава ситуація, адже не часто радники настільки прямо говорять про нечистоту намірів своїх керівників. Особливо коли керівник — голова держави, а мова йде про лобізм на користь монополістів та звучать настільки прямі обвинувачення", — наголосив Миселюк.

"Упевнений, що це вкрай негативно позначиться на репутації Зеленського перед західними партнерами і на його рейтингах всередині країни", — попередив політолог.