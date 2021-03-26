Оксана Марченко в новій серії свого авторського проекту "Паломниця" розповіла про пристрасті

Оксана Марченко випустила новий фільм свого авторського проекту "Паломниця". Він розповідає про людські пристрасті, хресний хід і розкриває таємниці Введенського монастиря.

"Друзі, продовжую разом із вами паломництво українськими святинями. Кутками людської душі, яка зберігає всі цінності: добро, повагу, любов... А також розуміння відповідальності та покарання за гріхи і погані думки. Це і є пристрасті, піддавшись яким, людині вже дуже складно зупинитися і повернутися на шлях істини. Хоча можливо... Але як? " — написала Оксана Марченко на своїй сторінці в Instagram.

Відповідь на це питання глядач знайде в новому фільмі "Паломниця". Як і на те, навіщо люди роблять хресний хід: йдуть пішки півсотні кілометрів незалежно від погоди. А Введенський монастир розповість про свої таємниці. Чого варте тільки диво таємничої появи зображення Пресвятої Богородиці.

У новій серії глядач також знайде відповідь на питання, навіщо люди цілують ікони в храмі. Зробити це можна прямо зараз, подивившись четвертий випуск "Паломниця" на офіційному YouTube-каналі Оксани Марченко.