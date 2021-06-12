На сайті Нацполіціі фотографію "жриць кохання" підписали словом "шл**хи" (фото)
У відомстві виправили підписи до фото і заявили, що у всьому "винен" комп'ютер.
На сайті Національної поліції України 8 червня була розміщена новина про викриття в Києві групи сутенерів, які займалися організацією надання інтимних послуг.
У ній правоохоронці розповідали про чергову облаву на "будинок розпусти", який організувала в столиці 31-річна мешканка Бориспільського району Київщини.
Громадське звернуло увагу на те, що одна з фотографій, завантажена на сайт, на якій були показані затримані "жриці кохання", підписана словом "шл**хи".
Журналісти видання звернулися за роз'ясненням до Нацполіціі, де подію назвали "жахом", і заявили, що в помилці, "винен", швидше за все, комп'ютер.
"Автор матеріалу на сайті поліції Ірина Прянишникова сказала нам, що, можливо, такий підпис до фото зробив сам комп'ютер, тобто, помилка виникла технічно, мовляв, працівники прес-служби таким чином фото не підписували", – пише Громадське.
Відзначимо, на сьогоднішній день ілюстрації в новині підписані іншими, більш коректними назвами.
Раніше повідомлялося, що держконцерн "Укроборонпром" запустив оновлений сайт, який мав кілька неточностей. Наприклад, з танка "Оплот" вилітав радянський гарматний снаряд, а в якості прикладу продукції був використаний винищувач Mirage F1 французького Dassault.
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