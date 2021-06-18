Оксана Марченко допомогла врятувати кинутих на кладовищі в Одесі інвалідів

Усі троє інвалідів, пацієнтів одеської психлікарні, жорстоко викинутих на кладовищі вмирати, наразі знайшли будинок і догляд в Одеському Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі у Серафими Шевчик. Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написав дитячий письменник Сергій Бакуменко, повідомляє видання "Погляд з Одеси".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, це чудо з Божою допомогою створила Оксана Марченко — авторка православного серіалу "Паломниця".

"Вона не залишила в біді нещасних. Зустрівшись і поспілкувавшись зі мною, Оксана сказала: — Сергію! Ви молодець, що не пройшли повз цих людей, я вам обіцяю, я не залишу їх ..." І вона не залишила. Дотрималася свого слова... Ми всі сьогодні перемогли. Правда восторжествувала. Слава Богу за все! Я щасливий, що став маленькою ланкою в цій історії", — зазначив Сергій Бакуменко.

У своєму повідомленні він назвав усіх, хто не пройшов повз цих нещасних. Це клірик одеського храму Дмитра Ростовського Отець Дмитро Чеботарьов, депутат міськради Лілія Леонідова і директор реабілітаційного центру Олександр Лімзаєв.