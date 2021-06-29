МОЗ запропонувало обов'язкову COVID-вакцинацію школярів і вчителів

Також хочуть зобов'язати вакцинуватися працівників сфери обслуговування.

У Міністерстві охорони здоровʼя запропонували не допускати в школи невакцинованих від коронавірусної інфекції дітей.

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Як заявив в інтервʼю Ліга.life головний санітарний лікар України Ігор Кузін, не вакциновані діти, в разі якщо подібна норма буде введена на законодавчому рівні, зможуть вибрати дистанційний формат навчання.

"Я би вводив подібні норми в законі: не допускати в установи освіти дітей, які не вакциновані та не мають на це обʼєктивних причин або медичних протипоказань", — сказав він.

Також, на його думку, обовʼязково повинні вакцинуватися працівники сфери освіти й обслуговування.

"Ми не повинні допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обовʼязковість досить важко і власне процес контролю не матиме практичного сенсу", — додав Кузін.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоровʼя готується до вакцинації підлітків від коронавірусу.

Зі свого боку, в РНБО заявили, що в Україні потрібно прискорити вакцинацію і тестувати всіх на КПП з ОРДЛО через штам "Дельта".

Фокус писав, що в Україні провалена вакцинація людей старше 60, в звʼязку з чим виникла загроза нового заповнення лікарень.