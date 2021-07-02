У Києві змінилися тарифи на паркування автомобілів

За несплату за новими тарифами водіїв у столиці не будуть штрафувати перші два тижні.

З 1 липня в Києві встановлені нові тарифи на паркування автомобілів у центрі і поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках вздовж доріг і вулиць.

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Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, відтепер вартість години паркування в центрі столиці становить 35 гривень.

Що стосується другої зони (території, прилеглі до центру) там вартість години паркування наразі становить 25 гривень. У спальних районах Києва тарифи на паркування залишилися без змін (5 гривень за годину).

[ + – ] Тарифи на паркування

"У разі несплати за паркування на водіїв будуть накладати штрафи у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони — 700, 500 і 100 гривень відповідно", — сказано в повідомленні пресслужби.

При цьому, перші два тижні, починаючи з пʼятниці, 1 липня, інспектори з паркування не штрафуватимуть за несплату за новими тарифами.

"Якщо інспектор виявить авто, власник якого не оплатив паркування, він покладе на лобове скло роздруковану інформаційну довідку з розʼясненням про розмір штрафу і порядок оплати. Період лояльності — з 1 до 16 липня", — повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

У вихідні дні, а також у робочі дні з 22:00 до 8:00 паркування залишається безкоштовним.

Нагадаємо, з 5 по 16 квітня в Києві було скасовано плату за паркування автомобілів.

28 квітня ця правило, введене на час локдауну в столиці, було скасовано.

Раніше Фокус розбирався в тому, де столичним водіям залишати свій транспорт за умов гострого дефіциту вільних місць для паркування і чому така проблема виникла взагалі.