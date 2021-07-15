"Абсолютно неправові рішення". Путін прокоментував домашній арешт Медведчука

Президент Росії Володимир Путін заявив, що чинна українська влада "приймає абсолютно неправові рішення — поза межами своєї компетенції" — стосовно голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя", народного депутата Віктора Медведчука. Про це він сказав в інтерв'ю російським журналістам, відповідаючи на питання про статтю "Про історичну єдність росіян і українців".

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"Закривають загальнонаціональні засоби масової інформації, садять під домашній арешт, як зараз відбувається з [Віктором] Медведчуком. При цьому органи влади в Україні приймають абсолютно неправові рішення навіть поза межами своєї компетенції. Тобто цим силам не дають жодних шансів на легальну політичну роботу. Ось це інша обставина і дуже, на мій погляд, важлива", — зазначив він

Президент РФ заявив також, що "в Україні живуть мільйони людей, які хочуть відновлення відносин з Росією".

"Я впевнений, це мільйони людей. А є політичні сили, які виступають за цю нормалізацію. Але, судячи з усього, їм не дають жодних шансів реалізувати свої політичні плани, їх просто несистемним, неправовим чином усувають з політичної сцени. Когось просто вбивають на вулиці, і після цього ніхто злочинців не шукає. Або спалюють людей заживо, як це було під час трагічних подій в Одесі", — додав Путін.

Нагадаємо, 9 липня Печерський районний суд міста Києва залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.

Раніше адвокати Віктора Медведчука Кирпичов К. Х. і Чередниченко Л. В. заявили, що дії Генеральної прокуратури та її глави Ірини Венедіктової стосовно голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука — незаконні.

У ОПЗЖ зі свого боку заявили, що такі дії влади — "відверта і цинічна політична розправа над опозиційним політиком, який своєю принциповою позицією розкриває непрофесіоналізм, продажність і антинародний характер влади".

Сам Медведчук підкреслив, що те, що відбувається — "політична розправа за його принципову позицію".