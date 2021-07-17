У Солом'янському районі Києва сталася стрілянина: є поранений

За попередньою інформацією, постраждалого підстрелив інший чоловік у ході конфлікту. Після цього він затягнув пораненого у під'їзд, де тримав деякий час.

У суботу, 17 липня, на вулиці Уманській у Солом'янському районі Києва сталася стрілянина, в результаті якої чоловік отримав вогнепальне поранення в ногу. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

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Попередньо правоохоронці встановили, що на вулиці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один вистрілив в іншого, а потім заштовхав його у під'їзд і деякий час там тримав.

Однак пізніше співробітники поліції встановили свідка, який заявив, що бачив тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Пізніше, за його словами, пролунав звук, схожий на постріл. До потерпілого підійшов інший чоловік і, намагаючись допомогти, потягнув його в під'їзд.

Правоохоронці запевнили, що надали пораненому першу медичну допомогу, після чого передали його лікарям.

На місці інциденту ввели спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці проводять розслідування.

Нагадаємо, раніше в Голосіївському районі Києва чоловік почав стріляти по поліцейських. Чоловіка затримали, а суд відправив його в СІЗО до 5 вересня.

А недавно в Одеській області громадяни Росії відкрили вогонь з автомата на весіллі. Поліцейські затримали їх у той же день.